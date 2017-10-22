رئيس مجلس الوزراء يشيد بتنظيم الكلية العسكرية للعرض العسكري

اشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالتنظيم والاعداد الكبير للعرض العسكري الذي نظمته قيادة الكلية العسكرية بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، في ميدان العروض في الكلية العسكرية، وذلك إيذاناً بعودة الكلية لممارسة نشاطها في إعداد وتأهيل القادة القيادي والابتدائي والمتوسط.





جاء ذلك خلال استقباله، مساء أمس السبت ،في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن ،قائد الكلية العسكرية العميد الركن عبدالكريم قاسم الزومحي، ونائب قائد الكلية العقيد الركن الحضر أحمد صالح، وقائد قطاع الطلاب المقدم الركن أحمد ناصر عبدالله.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرحاً مفصل حول مراحل إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية بمختلف منشأتها الإدارية والسكنية والدراسية والخدمية.



واستعرض قائد الكلية العسكرية القدرة الاستيعابية الأولية الدراسية في الكلية التي بلغت نحو ٤٤٩ طالب من مختلف محافظات الجمهورية في الاقسام الحربية والبحرية والطيران والدفاع الجوي، الامر الذي يشكل بداية تدشين عودة العمل في الكلية..مشيراً إلى أن هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل.



وعبر قادة الكلية العسكرية عن شكرهم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على رعايتهم الكريمة ودعمهم الامتناهي وحثهم المتواصل لبذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى وتخريخ دفعات عسكرية يكون ولائها لله والوطن واليمن الاتحادي.



ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح الصارمة في القبول والتسجيل والتدريب و التدريس في الكلية..منوهاً بأن الحكومة ستعمل جاهدة على تقديم الدعم للكلية لتحسين وتطوير الأداء من اجل الحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية للقوات المسلحة.



حضر اللقاء رئيس هيئة العمليات اللواء الركن ناصر عبدالله بارويس.

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