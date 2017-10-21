MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 21 أكتوبر 2017 11:25 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قال إن التاريخ لا يرحم .. الوكيل الحالمي : كفى مناكفات ومكايدات وتمزيق وحدة الصف فالخطر يهدد الجميع
أخبار وتقارير

قال إن التاريخ لا يرحم .. الوكيل الحالمي : كفى مناكفات ومكايدات وتمزيق وحدة الصف فالخطر يهدد الجميع

الأستاذ وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج
السبت 21 أكتوبر 2017 11:25 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص:

وجه وكيل محافظة لحج الأستاذ وضاح الحالمي رسالة إلى كافة القوى بمختلف توجهاتها السياسية والمجتمعية والدينية، وناشطي المواقع والمنابر المختلفة إلى مغادرة مربع السلبية الحذر من الخطر الذي يحدق بالجميع .

وقال الحالمي في منشور له على صفحته على موقع الواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المناكفات والمكايدات ستمزق وحدة الصف وتشتت الإرادة الجمعية للناس خصوصاً في ظل وجود الاخطار المحدقة التي تهدد الجميع دون استثناء.

وأشار الوكيل الحالمي إلى :"ان هناك مؤشرات لفرض لواقع مرعب قد يفرض على كل القوى في حال استمرينا على هذا المنوال وساعدنا في ترسيخ ثقافة الانتقام والابتزاز والانتهازية كما هي حاضرة اليوم وتلك هي العائق الاكبر امام استعادة بناء المؤسسات على اسس ومعايير ثابتة وفق منهجية النظام والدولة".

واضاف بالقول :"ايضا اليوم قبل غدا يجب ان تعاد البوصلة في اتجاهها الصحيح وامامنا فرصة لحدوث ذلك اذا تخلينا عن السلوكيات المناطقية التي هي دمار للفرد وللمجتمع على حدا سواء، حتى وان رآها طرف معين كعامل مساعد ولو مؤقتا في انتشار نفوذه، لكنها ان تفشت فمن الصعب السيطرة عليها، او ابطال فاعليتها، وقد يكتوي هو الاول بنارها، فضلا عن الاخرين".

واختتم وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي رسالته بالقول :"لذا اتمنى ان نكون جميعا على قدر عال من المسئولية امام الشعب و تضحياته الجسام وان نحافظ على المكتسبات التي تحققت لان الفرص لن تتكرر والتاريخ لن يرحم".


المزيد في أخبار وتقارير
قال إن التاريخ لا يرحم .. الوكيل الحالمي : كفى مناكفات ومكايدات وتمزيق وحدة الصف فالخطر يهدد الجميع
وجه وكيل محافظة لحج الأستاذ وضاح الحالمي رسالة إلى كافة القوى بمختلف توجهاتها السياسية والمجتمعية والدينية، وناشطي المواقع والمنابر المختلفة إلى مغادرة مربع
المختطفون الجنوبيون في صنعاء يناشدون النائب العام التوجيه بالإفراج عنهم
طالب المختطفون الجنوبيون الذين تم اختطافهم في العاصمة صنعاء النائب العام في الجمهورية اليمنية التوجيه بإطلاق سراحهم، خاصة وأنهم من المدنيين الذين ليس لهم علاقة
البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما
دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات من النخبة الشبوانية واللواء 23 مشاه بشبوة
مصدر : تجهيز قوة عسكرية ضخمة سيقودها (هاني بن بريك) لتحرير بيحان
شبيه بن دغر يوضح صلة القرابة بينهما
مصادر روسية للخليج: زيارة (صالح) لروسيا بطلب من (بوتين) وباتفاق مع (سلمان)
قبائل أبين تتداعى لإجتماع عام لإستنكار الجريمة البشعة التي إرتكبها عناصر الحزام الأمني بأبين
مقالات الرأي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.إنتهت
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
ولا يسعنا هنا الا ان نقول اهلا وسهلا ابا جلال الى ارضكم الغالية الجنوب وانت الرئيس والاب الفاضل والمناضل
كلما قل احتكاك الأشخاص المتعلمين تعليما عالياً بأشباههم من ذات الاختصاص، كلما زاد جهلهم بذواتهم وبالآخرين.
حين كان العالم تحكمه قطبين شرقي وغربي شرقي ما عُرف بالمعسكر الاشتراكي ( الاتحاد السوفيتي) وغربي ما عرف بالدول
ملامح التحرك الأمريكي برزت وتهدف إلى حلحلة أزمة اليمن ، التدخل الروسي في اليمن سيضيف ترنح آخر لأمريكا ،
تحدث القيادي في الجبهة القومية خالد عبدالعزيز بأن "حضرموت لم تسقط بل تحررت" في إطار حديثه عن ثورة 14 أكتوبر في
تشير كل الوقائع السياسية والمؤشرات الاقتصادية ان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد سيتجاوز ال500ريال يمني عما
لقد شهدت المجتمعات العربية والمصرية تحديداً في السنوات القليلة الماضية تصاعداً مضطرداً في خطاب المرأة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود
ألف مليون مبروك عقد القران يا حسين باقرين
وفيات
محلي وتنفيذي البريقة ينعي وفاة المدير السابق لمكتب الثروة السمكية بالمديرية
اللواء بن بريك يعزي القيادي في الحراك الجنوبي "رائد باجابر" في وفاة عمه
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017