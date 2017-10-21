وجه وكيل محافظة لحج الأستاذ وضاح الحالمي رسالة إلى كافة القوى بمختلف توجهاتها السياسية والمجتمعية والدينية، وناشطي المواقع والمنابر المختلفة إلى مغادرة مربع السلبية الحذر من الخطر الذي يحدق بالجميع .

وقال الحالمي في منشور له على صفحته على موقع الواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المناكفات والمكايدات ستمزق وحدة الصف وتشتت الإرادة الجمعية للناس خصوصاً في ظل وجود الاخطار المحدقة التي تهدد الجميع دون استثناء.

وأشار الوكيل الحالمي إلى :"ان هناك مؤشرات لفرض لواقع مرعب قد يفرض على كل القوى في حال استمرينا على هذا المنوال وساعدنا في ترسيخ ثقافة الانتقام والابتزاز والانتهازية كما هي حاضرة اليوم وتلك هي العائق الاكبر امام استعادة بناء المؤسسات على اسس ومعايير ثابتة وفق منهجية النظام والدولة".

واضاف بالقول :"ايضا اليوم قبل غدا يجب ان تعاد البوصلة في اتجاهها الصحيح وامامنا فرصة لحدوث ذلك اذا تخلينا عن السلوكيات المناطقية التي هي دمار للفرد وللمجتمع على حدا سواء، حتى وان رآها طرف معين كعامل مساعد ولو مؤقتا في انتشار نفوذه، لكنها ان تفشت فمن الصعب السيطرة عليها، او ابطال فاعليتها، وقد يكتوي هو الاول بنارها، فضلا عن الاخرين".

واختتم وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي رسالته بالقول :"لذا اتمنى ان نكون جميعا على قدر عال من المسئولية امام الشعب و تضحياته الجسام وان نحافظ على المكتسبات التي تحققت لان الفرص لن تتكرر والتاريخ لن يرحم".

المزيد في أخبار وتقارير قال إن التاريخ لا يرحم .. الوكيل الحالمي : كفى مناكفات ومكايدات وتمزيق وحدة الصف فالخطر يهدد الجميع وجه وكيل محافظة لحج الأستاذ وضاح الحالمي رسالة إلى كافة القوى بمختلف توجهاتها السياسية والمجتمعية والدينية، وناشطي المواقع والمنابر المختلفة إلى مغادرة مربع المختطفون الجنوبيون في صنعاء يناشدون النائب العام التوجيه بالإفراج عنهم طالب المختطفون الجنوبيون الذين تم اختطافهم في العاصمة صنعاء النائب العام في الجمهورية اليمنية التوجيه بإطلاق سراحهم، خاصة وأنهم من المدنيين الذين ليس لهم علاقة البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة