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المختطفون الجنوبيون في صنعاء يناشدون النائب العام التوجيه بالإفراج عنهم

الزميل باسل الوحيشي صحافي معتقل في سجون صنعاء
السبت 21 أكتوبر 2017 10:52 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

طالب المختطفون الجنوبيون الذين تم اختطافهم في العاصمة صنعاء النائب العام في الجمهورية اليمنية التوجيه بإطلاق سراحهم، خاصة وأنهم من المدنيين الذين ليس لهم علاقة بالحرب الدائرة بين الفرق السياسية التي تتصارع على السلطة.

وقد تم اختطاف هؤلاء من شوارع العاصمة صنعاء واعتبارهم أسرى لدى تحالف (صالح - الحوثي)، حيث تم وضعهم في السجن المركزي في صنعاء، دون إعطائهم أي حقوق قانونية للدفاع عن أنفسهم ودون إحالتهم إلى النيابة.

وطالب هؤلاء المختطفون وهم:

1- علي شيخ محمد

2- فهد محمد عبدالله العولقي

3- أمين سالم علوي

4- مطهر علي قاسم

5- صالح محفوظ لبوزه

6- علي السليماني

7- أياد حسن الحدي

8- باسل الوحيشي

وغيرهم من المعتقلين

طالبوا النائب العام التوجيه بالإفراج عنهم، خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جرم يستحقون عليه العقاب، أو إحالتهم إلى النيابة   

العامة إذا كان هناك أي تهم موجهة إليهم.

من جهة أخرى طالب أهالي المختطفين الجنوبيين في صنعاء  النائب العام بأن يحث القوى المتصارعة على السلطة الابتعاد عن المساس بالحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون اليمنيون ولا سيما المدنيون منهم.

مطالبين بوضع حد لهذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس ويتمت الأطفال ورملت النساء وقتلت الشباب وأنهكت الاقتصاد وخربت البلاد وأوقفت عجلة التنمية.

 

*من عارف الضرغام


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المختطفون الجنوبيون في صنعاء يناشدون النائب العام التوجيه بالإفراج عنهم
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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