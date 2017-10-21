اعتبر ذلك جريمة لا أخلاقية تستوجب المحاكمة : (حقوقنا ) يستنكر قرار الحوثيين إغلاق المدارس وارسال الأطفال إلى جبهات القتال

عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في اليمن ( حقوقنا ) عن استنكاره الشديد لقرار (انصار الله - الحوثيين ) وحكومتهم في صنعاء بتوسيع مساحة وأعداد الأطفال المنخرطين في القتال في مختلف جبهات الحرب التي تشهدها اليمن ..

والذي جاء على لسان ( حسن زيد وزير الشباب والرياضة .. ) والذي أشار الى وقف سير العملية التعليمية فترة عام ونقل الأطفال تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ) .. الى جبهات القتال..

وأكد المركز في بيان صدر عنه لهذا الغرض أن إصرار أنصار الله ( الحوثيين ومن معهم ) في استخدام الأطفال في المعارك الحربية وفي جبهات القتال إنما يعبرون عن اصرارهم في مواصلة انتهاك حقوق الأطفال و ارتكاب الجرائم الإنسانية البشعة المتمثلة في قتل الأطفال.. فيما ان مواقع تواجدهم هي المدارس وليست جبهات القتال ..

وفيما قال بيان المركز أن هذا الموقف / القرار لا أخلاقي ويعد تحديا للمجتمع الدولي والمواثيق والعهود الإنسانية فقد دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى إدانة هذا القرار وما يحمله من جريمة بحق الطفولة وحقوقهم الإنسانية والضغط على ( أنصار الله وحلفائه ) بإلغاء هذا القرار واحترام حقوق الطفل ووقف استخدام الأطفال في الصراع والحرب الدائرة في اليمن والتوقف عن مواصلة الجرائم التي تستهدف الأطفال واﻻسر واﻻمهات.

وفي ختام بيانه دعا مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الى إحالة كل من يقفون وراء تجنيد الأطفال والداعون والمشجعون لممارسة هذه الجريمة البشعة.. الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية.