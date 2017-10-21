MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 21 أكتوبر 2017 10:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير علي السعدي :المجلس الانتقالي يسير على خطى مكونات الحراك (الفاشلة)
أخبار وتقارير

علي السعدي :المجلس الانتقالي يسير على خطى مكونات الحراك (الفاشلة)

السبت 21 أكتوبر 2017 05:47 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي يسير على نفس خطى الفشل التي سارت عليها مكونات الحراك الجنوبي.

وقال السعدي ان المكونات التفريخية في الحراك كانت تتسابق بالدعوة الى مليونيات الحراك الثابتة مثل المناسبات الوطنية ولن يتجرأ مكون على الدعوة بمليونية خارج هذه المناسبات الثابتة لأن هذه المكونات الهلامية تدرك أنه لن يحضر أحد في حالة اراد مكون أن يختبر تواجده على الأرض ودعا خارج هذه المناسبات .

وأضاف بالقول :" والان الانتقالي يسير على هدا تلك المكونات الفاشلة وجالسين يحسبون للمناسبات المعتادة لأنهم اعتقد يدرك حجمهم أنه لن يأتي أحد في حالة دعا المجلس لمليونيه خارج المناسبات التي تأتي لها الجماهير الجنوبية كعادة تعودوا على حضورها.

كيف يسمعنا الانتقال دعوة خارج المناسبات المعتادة لكي نعرف أن هذا حجم المجلس أما انهم جالسين يعدون الايام ويحسبونها بالساعات والدقائق لمناسبة 30 نوفمبر وبايدعون فأحسن لهم ينضمون الى مكون صالح يحيى وكثر الله خيرهم.


المزيد في أخبار وتقارير
البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما
دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة
اعتبر ذلك جريمة لا أخلاقية تستوجب المحاكمة : (حقوقنا ) يستنكر قرار الحوثيين إغلاق المدارس وارسال الأطفال إلى جبهات القتال
  عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في اليمن ( حقوقنا ) عن استنكاره الشديد لقرار (انصار الله - الحوثيين ) وحكومتهم في صنعاء بتوسيع مساحة وأعداد الأطفال المنخرطين
سبيع :الحوثيون يفعلون مع صالح نفس ماكان يفعله مع (خصومه)
قال الكاتب اليمني نبيل سبيع ان الحوثيين باتوا  يمارسون نفس الاساليب التي مارسها صالح طوال سنوات مع خصومه السياسيين . وقال سبيع ان الحوثيين يهددون علي عبدالله


تعليقات القراء
283599
[1] ههههههههههه
السبت 21 أكتوبر 2017
جنوبي حر | العاصمة عدن
نسيت يوم اعلان عدن التاريخي يا حلو يهههههههههه 4 مايو 2017 لم يكن يوم مناسبة يا حلو انت يا اهبل

283599
[2] وأنت إيش عملت ياسيد الفاشلين .. ؟؟ على الأقل الجماعه نظموا حالهم واصبحوا عنوان منظم للقضيه الجنوبيه .. يبدو انك احد الثرثارين باسم القضيه الجنوبيه .. اخجل يا رجل .
السبت 21 أكتوبر 2017
علي محمد السعدي | جزر الواق واق
وأنت إيش عملت ياسيد الفاشلين .. ؟؟ على الأقل الجماعه نظموا حالهم واصبحوا عنوان منظم للقضيه الجنوبيه .. يبدو انك احد الثرثارين باسم القضيه الجنوبيه .. اخجل يا رجل .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
شبيه بن دغر يوضح صلة القرابة بينهما
مسئولون : تراجع لساعات تشغيل الكهرباء بعدن
مصدر : تجهيز قوة عسكرية ضخمة سيقودها (هاني بن بريك) لتحرير بيحان
مصادر روسية للخليج: زيارة (صالح) لروسيا بطلب من (بوتين) وباتفاق مع (سلمان)
قوات موالية للواء الاحمر تتقدم بمناطق بشبوة
مقالات الرأي
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
ولا يسعنا هنا الا ان نقول اهلا وسهلا ابا جلال الى ارضكم الغالية الجنوب وانت الرئيس والاب الفاضل والمناضل
كلما قل احتكاك الأشخاص المتعلمين تعليما عالياً بأشباههم من ذات الاختصاص، كلما زاد جهلهم بذواتهم وبالآخرين.
حين كان العالم تحكمه قطبين شرقي وغربي شرقي ما عُرف بالمعسكر الاشتراكي ( الاتحاد السوفيتي) وغربي ما عرف بالدول
ملامح التحرك الأمريكي برزت وتهدف إلى حلحلة أزمة اليمن ، التدخل الروسي في اليمن سيضيف ترنح آخر لأمريكا ،
تحدث القيادي في الجبهة القومية خالد عبدالعزيز بأن "حضرموت لم تسقط بل تحررت" في إطار حديثه عن ثورة 14 أكتوبر في
تشير كل الوقائع السياسية والمؤشرات الاقتصادية ان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد سيتجاوز ال500ريال يمني عما
لقد شهدت المجتمعات العربية والمصرية تحديداً في السنوات القليلة الماضية تصاعداً مضطرداً في خطاب المرأة
  ابحثوا معنا عن الحب اين ذهب و اين أختفى بعد ان هرب من بين اضلاعنا و توارى عن مشاعرنا و تركنا كالعراء في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود
ألف مليون مبروك عقد القران يا حسين باقرين
وفيات
محلي وتنفيذي البريقة ينعي وفاة المدير السابق لمكتب الثروة السمكية بالمديرية
اللواء بن بريك يعزي القيادي في الحراك الجنوبي "رائد باجابر" في وفاة عمه
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017