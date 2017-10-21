مصدر : تجهيز قوة عسكرية ضخمة سيقودها (هاني بن بريك) لتحرير بيحان
السبت 21 أكتوبر 2017 05:39 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر عسكري بعدن ان تجهيزات قوة عسكرية ضخمة بمعسكر رأس عباس دخلت مراحل حاسمة تمهيدا لدفعها صوب مديرية بيحان بمحافظة شبوة لتحريرها من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح .
وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان هذه القوات ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيقودها القيادي في المقاومة وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" .
وأشار المصدر إلى ان هذه القوات ستتولى مهمة تحرير منطقة بيحان من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح .
تعليقات القراء
283594
[1] الله يرحمك يا شيخ هاني
السبت 21 أكتوبر 2017
فاعل خير | عدن
الجماعه يشتوك تلحق الشهيد جعفر والشهيد احمد سيف الجنوب اليافعي والشهيد عمر سعيد والشهيد العم علي ناصر
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