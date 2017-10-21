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أخبار وتقارير

بن دغر محذرا : سقوط مريس سقوط لكل الضالع

السبت 21 أكتوبر 2017 05:35 مساءً
الضالع (عدن الغد) خاص:

حذر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من سقوط مديرية مريس بيد الانقلابيين، مطالباً من ابناء الضالع الوقوف إلى جانب مريس .

ويوم الخميس سيطرت مليشيات الانقلابيين على عدد من المناطق بمديرية مريس، حيث سيطرت المليشيات على عدد من المواقع التابعة للمقاومة الشعبية بمريس .

وقال الدكتور أحمد بن دغر في منشور له على فيس بوك إن سقوط مديرية مريس بيد المليشيات يمثل سقوط لكل الضالع، ومشيراً إلى أن عدم وقوف الضالع إلى جانب مريس اليوم يعني عدم إيجادهم إلى جانبهم غداً، حيث قال :"الدفاع عن مريس، دفاع عن الضالع ومن لم يقف مع أهله في مريس اليوم لن يجدهم غداً إلى جانبه".

وأكد بن دغر أن عدم هزيمة مديرية مريس امام المليشيات الانقلابيين، يمثل انتصاراً للضالع كلها، حيث قال :"لا تقبلوا هزيمة في مريس. تنتصرون في الضالع"، مريس وإب كلها قاتلت إلى جانب الحق دائما، حان الوقت لنعيد لها بعض من الوفاء".


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تعليقات القراء
283593
[1] ارسلو صورة
السبت 21 أكتوبر 2017
الجنوبي | الجنوب العرررربي
ارسلو صورة لطفل عفاش بن دغر ل التريلا التي حملت جثث انصارة الى صنعاء بعد كسر هجومهم على يد رجال المقاومة الجنوبية على مشارف الضالع الجنوبية العربية ارسلو صورة التريلا وهي محملة بجثث ابناء العربية اليمنية تهديداته الكاذبة لن ترعب الجنوبيين بل سياتي لة يوم وعلية ان يعلم بذلك علية ان يكف عن استفزاز الجنوبيين



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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