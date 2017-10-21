نهاية مروعة لاثنين من حراسة المخلوع على الحدود السعودية

تسببت استعار المواجهات المسلحة بين قوات الحدود السعودية والانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق (المخلوع) في نهاية مروعة لاثنين من الحراسة التابعين للمخلوع صالح .

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء، إن اثنين من قوات الحماية الخاصة بالرئيس السابق صالح، لقيا مصرعهما أثناء قتالهما في صفوف الحوثيين على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر، أن المساعد فارس منصور الحلبي وزميله المساعد طه وهاس، وهما من قوات الحماية الخاصة بصالح، قتلا في جبهة نجران.

وتعد جبهة الحدود من أنشط الجبهات في استنزاف عناصر مليشيا الحوثي والمقاتلين الموالين للرئيس السابق صالح، حيث قتل المئات منهم بغارات طيران التحالف ونيران قوات التحالف والجيش الوطني.