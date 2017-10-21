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رئيس الجمهورية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي

السبت 21 أكتوبر 2017 04:18 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، مساعد وزير الخارجية الامريكي بالإنابة ديفيد ساتر فيلد وذلك في إطار التشاور والتنسيق المميز بين بلادنا والولايات المتحدة الامريكية.

وفي اللقاء ،رحب فخامة الرئيس بالجميع ،واضعاً أمامهم صورة موجزة لمجمل الأوضاع في اليمن منذ تسلمه السلطة في اليمن في وضع صعب وحرج تلبيةً لإجماع القوى اليمنية وتنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقاتها وإجماع الشعب اليمني من خلال الانتخابات الرئاسية المسنودة بدعم المجتمع الإقليمي والدولي رغم صعوبة المرحلة ومخاطرها".

وقال فخامة الرئيس "مع ذلك تحملنا المسؤولية الوطنية واستطعنا بتعاون القوى الخيره من مواجهة تحديات الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار للعاصمة صنعاء والولوج في مؤتمر حوار وطني شامل استوعب مختلف قضايا اليمن وإيجاد المعالجات والحلول لماضيه واستشراف مستقبله ،الا ان الانقلابيين التابعين للحوثي وصالح ارتدوا عن ذلك الاجماع وأعلنوا الحرب على الشرعية الدستورية والشعب اليمني قاطبة تنفيذاً لأجندة اقليمية دخيلة والاعتداء على دول الجوار ومحيطنا الجغرافي لمصلحة ايران لاستنساخ تجربة ولاية الفقيه والتي لا يمكن قبولها من قبل الشعب اليمني".

وأضاف رئيس الجمهورية"إننا نتطلع للسلام الحقيقي والجاد الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله القادمة بعيداً عن لغة الحروب والأفكار الدخيلة".

من جانبه عبر مساعد وزير الخارجية الامريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بآفاق السلام باعتباركم تمثلون الشرعية الدستورية في اليمن التي يتعامل ويعترف بها المجتمع الدولي وتحملون هم بلدكم بما يواجهه من صعوبات وتحديات جمه.

وقال ديفيد ساتر"نساندكم والمجتمع الدولي في مواجهة تحديات ومخاطر الاٍرهاب والحوثيين ومن يساندهم فضلاً عن تحديات الجوانب الإنسانية"..متطلعاً الى إيجاد فرص السلام لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتطلع اليه الشعب اليمني.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي،والسفير الامريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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