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أخبار وتقارير

يحدث الان: تدشين الجمعية الوطنية الجنوبية بالعاصمة عدن

صورة من التدشين صباح اليوم السبت
السبت 21 أكتوبر 2017 10:09 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص

دشن المجلس الانتقالي تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية في العاصمة عدن صباح اليوم السبت .

 

وتم التدشين بحضور كافة قيادات المجلس الانتقالي  على رأسها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك .

 

كما حضر التدشين عدد من الشخصيات السياسية و الاجتماعية  وكذا مراسلي عدد من القنوات الفضائية .

 

 

 

وياتي هذا التدشين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد اعلانه تاسيس الجميعة الوطنية الجنوبية والمكونة من 303عضوا  في فعالية 14اكتوبر المجيدة


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يحدث الان: تدشين الجمعية الوطنية الجنوبية بالعاصمة عدن
دشن المجلس الانتقالي تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية في العاصمة عدن صباح اليوم السبت .   وتم التدشين بحضور كافة قيادات المجلس الانتقالي  على رأسها رئيس المجلس
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تعليقات القراء
283520
[1] العمل العمل العمل ثم العمل
السبت 21 أكتوبر 2017
جابر | عدن
سيروا وعين الله ترعاكم العمل العمل العمل ثم العمل قليل التصريحات يجب تكون المنافذ البحرية والبرية والجوية بايادي جنوبية وايراداتها الى البنك المركزي عدن يجب تكون مسؤالية كل الشون المحلية للجنوبيون وتعيناتها من المحافضون ووكلا الوزارات والجيش والشرطة وكل شي بالجنوب بايادي المجلس يجب تكوين قوة بالتنسيق مع التحالف لتحرير شبوة كاملة وتغير كل موظفيها والاشادة بالمحترمون بيها وتشجيع الجنوبيون المخلصون بيها وانهاء اي ثار بيها وووووووووووو كلام كثير جداااااا

283520
[2] سيروا وعين الله ترعاكم
السبت 21 أكتوبر 2017
ابوفيصل الحضرمي | السعودية
نتمنى لكم التوفيق والنجاح .. واي شخص او مكون يعارض هذه الخطوات فليعلم الشعب انهم ممن يحاولون شق الصف الجنوبي ويحاولون المتاجرة بقضية الجنوب .. المرحلة الآن ليست مرحلة مناكفات وانتقادات .. المرحلة الآن تتطلب رص الصفوف والتنازل من اجل الجنوب والتحاور بين جميع الكونات .. متى ماتم استعادة الجنوب والاستقلال بعدها يكون الانتقاد والمعارضة وليس الآن..

283520
[3] معك
السبت 21 أكتوبر 2017
الجحافي | عدن
طالما ابن عمي عيدروس صح وغلط انا معه

283520
[4] هادونا يشتو يسلمو الجنوب للامارات
السبت 21 أكتوبر 2017
عبدالباقي مهيوب | تعز
هدونا خونة يشتو الامارات تحتل ارضنا اليمنية

283520
[5] العزة والشموخ
السبت 21 أكتوبر 2017
علي بانافع العولقي | الجنوب العربي
عبدالباقي مهيوب | تعز جربوا الحياة بكرامة وعزة ليوم واحد وستعرف انك غلطان .

283520
[6] الف مبروك. . وهكذا ممكن أن تتفق معكم..
السبت 21 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
لا احد ضد تشكيل اي حزب أو منظمة أو مجلس أوحتى هيئة يهودية وطالما انها تاخذ من القانون الدولي لتشكيل المنظمات الحزبية ... التعصب الديني والمناطقية والعنصرية والكراهية للآخرين من المواطنيين مرفوضة.. نحيي الأسلوب الديمقراطي ونتمنى لهم التوفيق والنجاح..

283520
[7] رد على عبد الباقي مهيوب من تعز
السبت 21 أكتوبر 2017
ابن عدن | عاصمة الجنوب عدن
[4] هادونا يشتو يسلمو الجنوب للامارات السبت 21 أكتوبر 2017 عبدالباقي مهيوب | تعز هدونا خونة يشتو الامارات تحتل ارضنا اليمنية يسلموها لليهود ولا للجن والعفاريت ولا يبقى فيها الزيود والدحابيش من امثالك أئ



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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