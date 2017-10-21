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مركز الملك سلمان.. توعية في المكلا.. ومكافـحة فــي عــدن.. وعـــلاج في أبــخ

السبت 21 أكتوبر 2017 07:38 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة توعية وتثقيف في عدد من مدارس مدينة المكلا اليمنية عن حمى الضنك وكيفية مكافحتها.

 

وجرى خلال الحملة استهداف عدد من المدارس الأساسية والثانوية لكلا الجنسين بزيارات وجلسات تثقيفية، تعرف فيها الطلاب والطالبات على مخاطر حمى الضنك، واستمعوا لشرح مفصل عن كيفية مكافحتها وطرق الوقاية منها، كما جرى عقد جلسات مع إدارات المدارس، لشرح آلية العمل وتوزيع المطويات التثقيفية عن الحمى، وحث الطلاب على توصيل المعلومات إلى الأسرة والمجتمع من خلال التجمعات الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي عدن، أقام المركز الدورة التدريبية لعمال الرش والصيانة، ضمن المرحلة الثانية من حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

وتستهدف الحملة تدريب 30 متطوعًا من أبناء مديريتي التواهي والمعلا وتجري عملية الرش لمدة خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية تغطي مديرتي التواهي والمعلا.

 

وقال مدير محور عدن لمكافحة الملاريا الدكتور نياز سعيد: إن هدف الحملة القضاء الكامل على البعوض الناقل لحمى الضنك في ست محافظات، ويستقطب العمال من أبناء المديريات أنفسهم لتأهيلهم لحالات الطوارئ.

 

وأضاف: نعمل لوضع بنية تحتية قادرة على التعامل مع آليات مكافحة حمى الضنك، إلى جانب التشخيص والرصد والتوعية والتثقيف للمجتمع من مخاطر هذا الوباء.

 

وفي مخيم اللاجئين اليمنيين بمحافظة أبخ الجيبوتية، تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر الماضيين، 2967 حالة بمتوسط 595 حالة شهرياً.وتنوعت الحالات التي جرى استقبالها بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال، وتم تقديم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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