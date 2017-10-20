مسئولون : السبت بعدن و الاحد بالمحافظات الاخرى.. البدء بصرف مرتبات موظفي الجيش والامن

قال مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية ان توجيهات صدرت وقضت ببدء عمليات الصرف لمرتبات موظفي الحكومة للاشهر الاخيرة .

وقال مصدر في وزارة المالية لصحيفة "عدن الغد" ان الوزارة تلقت توجيهات ببدء عمليات الصرف ابتدأ من يوم الاحد عقب تلقي البنك المركزي اليمني التعزيز المالي الخاص باعمال الصرف هذه في حين من المتوقع ان تتم عمليات صرف لعدد من الوحدات بعدن السبت .

واوضح المصدر ان عمليات الصرف ستبدأ للوحدات العسكرية بعدن على ان يليها الوحدات الامنية ومن ثم جميع المحافظات الاخرى .

من جانبه قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر انه اصدر توجيهاته لوزارة المالية للبدء بعمليات صرف المرتبات يوم السبت .

واضاف بن دغر بالقول :" بناءً على توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريّة،وجهنا وزارة المالية بصرف مرتبات الجيش والأمن ابتداء من يوم غداً السبت.

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