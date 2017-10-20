الريال ينهار والقعيطي يوجه بصرف مئات الملايين من الريالات له ولنائبه

اثارت تسريبات مصرفية نشرت على نطاق ضيق يوم الجمعة واظهر سجل تحويلات في البنك المركزي اليمني يوضح بان محافظ البنك منصر القعيطي قام بعمليات تحويل مالية لحسابه وحساب نائبه وادعى انها تحويلات لمرتبات خاصة بهم حالة من الغضب.

وبحسب ماتم نشره فقد قام محافظ البنك المركزي في عدن، منصر القعيطي، يوم أمس الخميس، بصرف راتبه وراتب نائبه، عباس الباشا، والبالغَين مئتين وخمسة وثمانين مليون ريال».

وقالت مصادر عاملة في البنك أن «تلك الصرفيات رواتب لثمانية أشهر للقعيطي والباشا»، لافتة إلى أن «محافظ البنك خارج اليمن منذ فبراير، ويتنقل بين الأردن وماليزيا ومصر».

وأشارت إلى أن «المكافآت المصروفة للقعيطي وللباشا تبلغ خمسة وعشرين مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفاً، وقد صُرفت تلك المبالغ من قبل شقيقه، حسين القعيطي، الذي وظفه قبل أشهر في البنك».

وتابعت أن المحافظ ونائبه «يستلمان رواتبهما من بنك التسليف الزراعي في صنعاء مع كل العلاوات بما يُقدر بمليون وثمانمئة ألف ريال لكل منهما شهرياً، إضافة إلى خمسة وعشرين مليوناً كمكافآت».

واثار هذا الكشف غضب واسع النطاق في اليمن حيث ينهار الريال اليمني مقابل العملات الاخرى وسط حالة من التجاهل التام ن قبل ادارة البنك .

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