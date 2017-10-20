وزير حوثي يدعو الى إيقاف الدراسة ورفد الجبهات بالمعملين والطلاب

دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي "حسن زيد" الى إيقاف الدارسة وإلحاق المعلمين والطلاب بالجبهات .

وقال رئيس حزب الحق والوزير في حكومة الحوثيين الغير المعترف بها في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :“ماذا لو توقفت الدراسة عام وتوجه الشباب كلهم ومعهم استأذنهم للتجنيد؟ ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة؟”.

وأضاف الوزير الحوثي :” النظام السابق فرص التجنيد الإجباري والتدريس الإلزامي.. لماذا لانستعاد التجربة؟”.

وسخر ناشطون وإعلاميون من دعوة الوزير الحوثي مؤكدين ان هذه الدعوة تهدد حياة الالاف من الاطفال الذين تسعى جماعة الحوثي الى الزج بهم في المعارك الدائرة مع قوات الشرعية .

الجدير بالذكر ان جماعة الحوثي قد فرضت التجنيد الاجباري على العديد من الاطفال وأجبرتهم على المشاركة في جبهات القتال خاصة ابناء محافظات صعدة وعمران وحجة ولقي الكثير منهم مصرعهم على ايدي قوات الشرعية وطيران التحالف العربي .

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