رئيس الوزراء يبحث مع حلبوب المعالجات اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب لمناقشة المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.



وخلال اللقاء أكد دولة رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف.



وشدد على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.. محذرا المليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال.



وأشار إلى أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5،2 مليار دولار تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بالإضافة إلى عدم التزامهم بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها .



من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب إلى أن سبب الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف يعود الى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.



تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي سيعقد يوم الأحد القادم لقاء لممثلي كافه البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة ووكلاء الدوائر وذلك لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة .

حضر اللقاء الامين العام لمجلس الوزراء حسين منصور.

المزيد في أخبار وتقارير الريال ينهار والقعيطي يوجه بصرف مئات الملايين من الريالات له ولنائبه اثارت تسريبات مصرفية نشرت على نطاق ضيق يوم الجمعة واظهر سجل تحويلات في البنك المركزي اليمني يوضح بان محافظ البنك منصر القعيطي قام بعمليات تحويل مالية لحسابه وحساب قوات الحماية الرئاسية تبدأ تجهيزات معسكر تدريبي ضخم شرق (عدن) بدأت قوات الحماية الرئاسية يوم الجمعة أعمال تجهيز معسكر تدريبي ضخم شرق مدينة عدن . وقال مسئولون في قيادة القوات لصحيفة "عدن الغد" ان المعسكر سيكون بمنطقة شرق العلم مجلي يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي التقى وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي اليوم في العاصمة وارسو مع نائب وزير الخارجية البولندي يوأنا فرونيتسكا لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين