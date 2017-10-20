قيادي إصلاحي يقول ان اليهود والنصارى هم من افشل دخول قوات الشرعية

قال قيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني ان من اليهود والنصارى هم من عرقل تحرير صنعاء من قبل قوات الحكومة الشرعية اليمنية.

وقال عبدالله صعتر يوم الجمعة ان قوات الشرعية تملك قدرة دخول صنعاء لولا تدخل هذه الأطراف.

وصعتر هو قيادي بارز في حزب الإصلاح وكان من ضمن من شاركوا في حركة احتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبل سنوات .

وقال صعتر يوم الجمعة :" للحرب طرفان مباشران وأطراف غير مباشرة:

١-اليهود والنصارى بعرقلة تنفيذ القرار(٢٢١٦) ودعم الإنقلابيين ماديا ومعنويا والضغط لمنع تحرير العاصمة والحديدة (ما يودّ الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من ربكم).

٢-المنافقون بالتخذيل والإشاعة وإثارة الفتنة في المناطق المحررة (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمّأعون لهم).

٣-صناع وتجار الأسلحة.

٤-المنتقمون من أهل اليمن تاريخيا.

٥-الخونة والعملاء والإنقلابيون(فرع الشرعية).

وووووووووووووووووو.

وندرك تماما ما يمارسه الإنقلابيون من قتل وتعذيب وتجويع وتهجير وتخريب وتغيير للهوية الوطنية وتوسع للميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني وما يجري من انتهاك للسيادة وإستنزاف لكل الأطراف.

ولكن أي حل يتجاوز المرجعيات الثلاث سيزيد المصائب وتدفع الأجيال القادمة ثمنا باهضا.

وأتحدى العالم كله أن يذكر حلا بديلا توافقيا.

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