ابن دغر: الميليشيات تسيطر على 60% من إيرادات البلاد

جدد رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، الإشارة إلى أن اليمن يعيش ظروفاً صعبة جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة.

وسيطرتها على المؤسسات ونهبها للاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر 5,2 مليار دولار، إضافة إلى سيطرتها على 60% من إيرادات البلاد، وتسخيرها لصالح ما يسمى المجهود الحربي، ما أثر سلباً على اقتصاد البلاد.



وشدد ابن دغر لدى لقائه أمس، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الوفد الحكومي الذي زار محافظة تعز على «ضرورة توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وفروعه».

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