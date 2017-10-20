مقتل شخصين بقصف مسجد بمديرية موزع بتعز
الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:12 مساءً
موزع ( عدن الغد ) خاص :
موزع ( عدن الغد ) خاص :
قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين قتلا ظهر يوم الجمعة اثر سقوط قذيفة استهدفت مسجدا اثريا بمديرية موزع بمحافظة تعز .
وبحسب السكان لصحيفة "عدن الغد" فقد سقطت قذيفة وسط مسجد الجامع الكبير بمديرية موزع حيث كان الناس يستعدون لاداء الصلاة .
ولم يعرف مصدر القصف .
وتسبب القصف بمقتل شخصين على الفور وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
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