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مقتل شخصين بقصف مسجد بمديرية موزع بتعز

الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:12 مساءً
موزع ( عدن الغد ) خاص :

قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين قتلا ظهر يوم الجمعة اثر سقوط قذيفة استهدفت مسجدا اثريا بمديرية موزع بمحافظة تعز .

وبحسب السكان لصحيفة "عدن الغد" فقد سقطت قذيفة وسط مسجد الجامع الكبير بمديرية موزع حيث كان الناس يستعدون لاداء الصلاة .

ولم يعرف مصدر القصف .

وتسبب القصف بمقتل شخصين على الفور وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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