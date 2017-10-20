عاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة اليمنية صنعاء
الجمعة 20 أكتوبر 2017 12:02 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
هز انفجار عنيف ظهر يوم الجمعة العاصمة اليمنية صنعاء دون ان تعرف اسبابه.
وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان دوي انفجار ضخم سمع وسط المدينة وتردد صداه في انحاء متفرقة.
ولم تعرف اسباب هذا الانفجار وفيما اذا كان ناتج عن غارة جوية .
تعليقات القراء
283406
[1] شهدته
الجمعة 20 أكتوبر 2017
سلطان زمانه | صنعاء
أثناء خروجي للجمعة دوى الانفجار في عطان فرأيت ذيلا دخانيا طويلا من الشمال إلى موقع الانفجار وسرعان ما تلاشى.
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