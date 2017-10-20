الصبيحي ينفي وجود حساب له على التويتر
الجمعة 20 أكتوبر 2017 12:18 صباحاً
عدن / زكي العاقل
عدن / زكي العاقل
نفى قائد اللواء 39 مدرع ( معسكر بدر ) أن يكون له حساب على مواقع التواصل الإجتماعي ( التويتر )
وأكد العميد الركن / عبدالله الصبيحي. عبر المنسق الإعلامي للواء 39 مدرع زكي العاقل أنه لا يمتلك أي حساب في مواقع التواصل الإجتماعي ما عدا صفحة بالفيس بوك يديرها المنسق الإعلامي للواء 39 مدرع وتحمل إسم صفحة العميد / عبد الله الصبيحي قائد معركة السهم الذهبي وتهتم بنشر أخبار اللواء 39 مدرع وليست تصريحات أو كتابات شخصية منه
وحذر كل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عدم التعاطي مع أي حساب على التويتر أو الإنستغرام أو حتى بالفيس بوك ماعدا ما ذكر أعلاه
وحمل القائمين على هذه الحسابات الوهمية مسؤلية ما يروجون له من اشاعات كاذبة لا تمس الواقع من قريب أو بعيد وهدفهم فقط التشويه بالقيادات العسكرية للجيش الوطني
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