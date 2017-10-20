نفى قائد اللواء 39 مدرع ( معسكر بدر ) أن يكون له حساب على مواقع التواصل الإجتماعي ( التويتر )

وأكد العميد الركن / عبدالله الصبيحي. عبر المنسق الإعلامي للواء 39 مدرع زكي العاقل أنه لا يمتلك أي حساب في مواقع التواصل الإجتماعي ما عدا صفحة بالفيس بوك يديرها المنسق الإعلامي للواء 39 مدرع وتحمل إسم صفحة العميد / عبد الله الصبيحي قائد معركة السهم الذهبي وتهتم بنشر أخبار اللواء 39 مدرع وليست تصريحات أو كتابات شخصية منه

وحذر كل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عدم التعاطي مع أي حساب على التويتر أو الإنستغرام أو حتى بالفيس بوك ماعدا ما ذكر أعلاه

وحمل القائمين على هذه الحسابات الوهمية مسؤلية ما يروجون له من اشاعات كاذبة لا تمس الواقع من قريب أو بعيد وهدفهم فقط التشويه بالقيادات العسكرية للجيش الوطني

المزيد في أخبار وتقارير الصبيحي ينفي وجود حساب له على التويتر نفى قائد اللواء 39 مدرع ( معسكر بدر ) أن يكون له حساب على مواقع التواصل الإجتماعي ( التويتر ) وأكد العميد الركن / عبدالله الصبيحي. عبر المنسق الإعلامي للواء 39 رسائل نارية تكشف دخول تحالف الحوثي-صالح مرحلة الاحتضار كشفت رسائل شديدة اللهجة متبادلة بين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والحوثيين، عن عمق الأزمة التي تمر بها الشراكة بين طرفي اقتصادي يمني : بإمكان التحالف والحكومة وقف حالة انهيار الريال وادارة القعيطي غير (مؤهلة) قال الاقتصادي اليمني مصطفي نصر وهو رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي انه لايزال بامكان التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية ايجاد حلول ومساعدات للريال