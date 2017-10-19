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اقتصادي يمني : بإمكان التحالف والحكومة وقف حالة انهيار الريال وادارة القعيطي غير (مؤهلة)

الخميس 19 أكتوبر 2017 09:08 مساءً
القاهرة((عدن الغد) خاص:

قال الاقتصادي اليمني مصطفي نصر وهو  رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي انه لايزال بامكان التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية ايجاد حلول ومساعدات للريال اليمني الذي تعرض لخسائر كبيرة في سعر صرفه مؤخرا .

واكد نصر ان الاقتصاد اليمني ضحية فشل الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي وصالح في صنعاء.

وقال ان تدهور سعر الريال مثال واضح لعجز البنك المركزي بعدن ومزيدا من السحب علي المكشوف والتجريف للاقتصاد اليمني في صنعاء.

متابعا بالقول :" انهيار الريال كارثة سيعاني منها كل يمني وسيتحمل عبئها الاكبر الفقراء الذين سينضمون بأعداد اكبر الي المجاعة المحققة.

بإمكان الحكومة والتحالف عمل شيء للتخفيف من هذا الخطر. واول الخطوات دعم البنك المركزي ليستيعد السيطرة على السوق المصرفية.

واضح ان ادارة البنك المركزي الحالية غير مؤهلة لذلك والتحديات المحلية والاقليمية اكبر من ان يواجهها طرف او مؤسسة بمفرده.


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اقتصادي يمني : بإمكان التحالف والحكومة وقف حالة انهيار الريال وادارة القعيطي غير (مؤهلة)
قال الاقتصادي اليمني مصطفي نصر وهو  رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي انه لايزال بامكان التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية ايجاد حلول ومساعدات للريال


تعليقات القراء
283333
[1] مخطط للريال ان يصل ٥٠٠ مقابل الدولار الواحد
الخميس 19 أكتوبر 2017
د علي عبد الله | جنيف
شاركت في مناقشات عن الوضع الاقتصادي عام٢٠٠٣م في صنعاء وكانت كل التحليلات والتقديرات تشير بان الريال سيصل عما قريب إلى ٥٠٠ مقابل الدولار الواحد،حينها كان البعض يرى في ذلك الطرح تجاوز للواقع ومبالغة في تقييم وضع الاقتصاد اليمني،ما نشهده اليوم ووصول الدولار الواحد إلى ٤٠٠ يؤكد صحة ذلك التحليل الاقتصادي لواقع البنوك اليمنية والسوق الاقتصادية، ومن على موقع عدن الغد نقول للاخ منصر القعيطي ان الريال سيصل إلى ٥٠٠ مقابل الدولار الواحد،طالما والسياسة الاقتصادية وإفلاس البنوك يسير من بنك إلى اخر وآخرها بنك اليمن والخليج فرع عدن وضياع أموال المودعين دون ان يحرك البنك المركزي ورئيسه منصر القعيطي ساكناً،،لماذا هذا السكوت وهل العيش خارج الوطن أوصل عقولكم وأفكاركم إلى حالة التجمد،... قدموا استقالاتكم وارحلوا وسلموا البنك المركزي لمن يستحقون شرف ادارته بعقول وامكانيات وخبرات اقتصادية،... ولكن هذه هي سياسة حكومة بن دغر ان توصل البلاد والعباد إلى مرحلة الافلاس النهائي وحينها تصبح العملة الوطنية مجرد ورق يتم تحميلها بالجواني مقابل الدولار ،وما علينا إلا ان نتذكر مراحل الازمة الصومالية وإلا اين وصلت العمله



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