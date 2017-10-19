تشييع حاشد للشهيد القائد أياد بن سهيل بعدن

شيع المئات من أبناء الجنوب اليوم الخميس جثمان الشهيد القائد أياد بن سهيل ركن الإستخبارات العسكرية باللواء الأول دعم وإسناد إلى مقبرة بير أحمد بعدن بعد الصلاة عليه في جامع الفردوس.

وشارك في التشييع عدد من قيادات المقاومة والحزام الأمني يتقدمهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير محمود (ابو اليمامة) وحشد كبير من المواطنين واقرباء الشهيد.

الجدير بالذكر ان الشهيد القائد أياد بن سهيل قد أستشهد أمس الأربعاء على أثر إنفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته تفكيكها ، بعد زرعها من قبل عناصر أرهابية في سوق مودية.

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