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اعتداءات وتهديدات تطال حافلات المؤسسة المحلية للنقل وسط غياب الامن

الحافلة خرجت من محطة المؤسسة في جولة القاهرة، لكن أفرادا اعترضوا طريقها وقذفوها بالحجارة فيما تعرض سائق الحافلة لسيل من السب والألفاظ النابية.
الخميس 19 أكتوبر 2017 06:39 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

أبلغ مصدر مسئول في المؤسسة المحلية للنقل البري، بتعرض احدى حافلات المؤسسة للرجم بالحجارة من قبل مالكي حافلات نقل صغيرة في جولة القاهرة، اليوم بعدن.

وقال في اتصال لـ" عدن الغد" ان افراد من "فرزة" القاهرة، دأبوا طيلة اليومين الماضيين على قذف حافلة المؤسسة التي تقل الركاب بين محافظتي عدن والضالع، بالحجارة، ما ادى الى تهشيم زجاج احدى نوافذ الحافلة.

واوضح ان الحافلة خرجت من محطة المؤسسة في جولة القاهرة، لكن أفرادا اعترضوا طريقها وقذفوها بالحجارة فيما تعرض سائق الحافلة لسيل من السب والألفاظ النابية.

وناشد وزير الداخلية ومدير عام امن عدن والجهات ذات العلاقة الى الاضطلاع بدورها في حماية حافلات المؤسسة التي تعد ابرز مؤسسات الدولة، والقبض على المعتدين ومنعهم من تكرار هذه الممارسات بحق مؤسسة حكومية تقدم خدمة كبيرة للمواطنين وتمكنهم من السفر عبر وسائل نقل آمنة ومريحة وبأسعار مخفضة.

ودشنت المؤسسة اعمالها قبل اكثر من شهر تقريبا، بعد انقطاع دام ٢٠ عاما، وحققت نجاحا ملموسا في ادائها خصوصا عبر خط الضالع عدن، لكنها ما تزال تواجه تهديدات من مالكي حافلات النقل الصغيرة، الامر الذي منعها من ادخال اكثر من حافلة الى محافظة الضالع رغم نشاط الخط الذي يربطها بالعاصمة عدن، والإقبال الكبير للمسافرين عبر حافلة المؤسسة، وسط غياب الدور الامني.


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تعليقات القراء
283321
[1] هذه هي العنصرية والحسد عندما تتملك قلوب البعض وتعبر فعليا عن نفسها نهار جهار امام الملا وفي شارع عام وتخرج مابداخلها !.
الخميس 19 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
هذه هي العنصرية فعلياً وعيني عينك وهذا هو الحسد أما الرزق فعلى الله .. ولا- لماذا لايقوموا بهذا الفعل التخريبي المنافي لاخلاق اغلب ابناء عدن لناقلات حكومية اخرى كباصات نقل عدن - المكلا او ابين ؟ وهل لان السائقين من عدن او المكلا او ابين، بينما المستهدفين هناك في الجانب الاول ( ضليعه ) او فانوسيين كمايسميهم ( التهامي ووكيله لشئون السفاهات الامريكي ) ؟! .. فعلى الجهات الأمنية ان تضبط مثل هؤلاء البلاطجة المخربين للمال العام ومحاكمتهم حتى يكونوا عبره لغيرهم وعدم السكوت، ولا.. تبلطج شباب عدن كله ان ظل الوضع هكذا ! فتحيه للسائق بصرف النظر عن أصوله لتصرفه بتحكيم العقل وعدم رده عليهم باسلوب البلطجة وابلاغه للجهات الأمنية باسلوب صائب وحكيم . 0

283321
[2] مقترح
الخميس 19 أكتوبر 2017
جنوبي حر | عدن
نقترح على سلطات الامن م عدن وخاصه شرطة القاهر والشيخ ان يلقون القبض على من قامو برجم وتهميش حافلات النقل البري وسحب منهم تصاريح السياقه ويدخلواسمائهم ضمن القائمه السودا يمنع منحهم اي رخصه سياقه بعد الان وتغريمهم قيمت الزجاج ويسجنو حتى يحصر كل واحدمنهم ضمين تجاري في حالة قام بتكرير ذالك العمل او مايشابه ذالك تتخذضده الاجرائات مضاعفه



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