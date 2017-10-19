

استغربت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي) الردود العنيفة لكل من ينتقد أو يعارض بالانتقاد المجلس الانتقالي ويقول رأيه من منطلق اعتقاده وتفكيره ومن خلال معايشته للواقع في أرض الجنوب الحبيب .

وقالت في رسالة كتبتها في صفحتها بالفيسبوك إن الأقلام المستأجرة سليطة اللسان والحولاء التي لا ترى إلا من اتجاه واحد ومن زاوية ضيقة واحدة تعمل على نشر روائح الفتنة والتفرقة بين الجنوبيين وتسعى إلى عرقلة المسيرة نحو شراكة وطنية حقيقية بينهم أو توافقهم وتقاربهم .

وتساءلت الكثيري قائلة : لماذا هذا التحامل من تلك الأقلام التي تدعي أنها سائرة على الخط المستقيم الذي يخدم الجنوب أرضا وإنسانا ؟! ولماذا اختلاق الأزمات وتحريف الكلام عن مواضعه بقصد تحويل الانتقاد إلى خلاف ورد فعل عنيف لاذع ؟! فمن المستفيد من وراء ذلك ؟! .

وأضافت : لقد استغل هؤلاء خدمات النت ومواقع التواصل الاجتماعي أبشع استغلال لخدمة أغراضهم وعملوا على دس السم في العسل وشوهوا صورة من أراد بالفعل تقديم الخدمات والعمل لصالح الجنوب .

وناشدت الناشطة ليلى الكثيري في ختام رسالتها العقلاء إلى تخليصنا من الارتهان لوضع الارتزاق والمتاجرة بقضيتنا الجنوبية العادلة والدعوة إلى لحمة وطنية قائمة على وحدة الهدف والمصير وتقبل النقد البناء والابتعاد عن جلد الذات الجنوبية، مؤكدة أن الجنوب سينتصر رغم أنف من أبى واستكبر .

من : فضل حبيشي

المزيد في أخبار وتقارير اعتداءات وتهديدات تطال حافلات المؤسسة المحلية للنقل وسط غياب الامن أبلغ مصدر مسئول في المؤسسة المحلية للنقل البري، بتعرض احدى حافلات المؤسسة للرجم بالحجارة من قبل مالكي حافلات نقل صغيرة في جولة القاهرة، اليوم بعدن. وقال في مدير أوقاف عدن ينعي إستشهاد الشيخ فهد اليونسي ببيان له نعى مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن الدكتور محمد الوالي في إستشهاد الشيخ فهد اليونسي رحمه الله. وقد قام مدير مكتب الأوقاف بنشر بيان نعي إثر حادثة عملية ناشطة جنوبية : لماذا الرد العنيف على كل من ينتقد المجلس الانتقالي ؟! استغربت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي) الردود العنيفة لكل من ينتقد أو يعارض بالانتقاد المجلس الانتقالي

تعليقات القراء



