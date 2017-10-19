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أخبار وتقارير

استقبل رئيس لجنة الحشد الجماهيري بحضرموت ..اللواء الزُبيدي: سنزور حضرموت لإعلان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي خلال الأيام القادمة

الخميس 19 أكتوبر 2017 12:06 مساءً
عدن ( عدن الغد ) خاص :

استقبل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم، رئيس لجنة الحشد الجماهيري بمحافظة حضرموت حسن باسمير وعدد من أعضاء لجنة الحشد، جاء ذلك عقب المشاركة الناجحة للجنة الحشد بحضرموت في مليونية الذكرى الـ "54" لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة بشارع مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن.



وفي اللقاء الذي حضره عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، وعضو المجلس الانتقالي رئيس دائرة العمل الجماهيري الشيخ عقيل العطاس، أثنى القائد الزُبيدي، بجهود لجنة الحشد في حضرموت، ووجه الزُبيدي، شكره وتقديره لأهل حضرموت وما بذلوه من جهود عظيمة في سبيل القضية الجنوبية وتجشمهم الصعاب وعناء الطريق في أكثر من مليونية، وقال: سنكون خلال الأيام القليلة القادمة بحضرموت لإعلان القيادة المحلية للمجلس.


ومن جانبه تطرق عضو المجلس اللواء بن بريك، إلى جهود لجنة الحشد بحضرموت، ولفت إلى أن القيادة السياسية الجنوبية هي الأخرى تبذل جهوداً كبيرة، وكشف أن هناك بشارات خير ومفاجآت أخرى لشعب الجنوب.



وبدوره أكد عضو المجلس العطاس، عمق الترابط بين أبناء شعب الجنوب، واعتبر أن حضرموت هي الجنوب، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحامل لقضية شعب الجنوب والممثل الشرعي له.


ومن ناحيته أعرب رئيس لجنة الحشد بحضرموت باسمير، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية الجنوبية، وذكر أن هناك ترتيبات قائمة ومستمرة على قدم وساق لاستقبال هيئة رئاسة المجلس خلال زيارتها المرتقبة إلى حضرموت وإعلان القيادة المحلية للمجلس، وأكد مواصلة جهودهم لإنجاح هذه المرحلة والمنجز التاريخي الذي يحلم به كل أبناء الشعب الجنوبي العظيم.


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