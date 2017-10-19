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احزاب سياسية بعدن تطالب التحالف والحكومة بتحمل مسئولية حماية الناس من (الإغتيالات)

الخميس 19 أكتوبر 2017 11:26 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

طالبت احزاب سياسية بعدن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بتحمل مسئوليتهم في وقف اعمال الاغتيالات التي طالت شخصيات ورجال دين بعدن .

وجاء اصدار البيان عقب استشهاد الشيخ فهد اليونسي وهو خطيب وامام مسجد الصحابة بالمنصورة برصاص مسلحين مجهولين .

 

 بيان

صادر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة عدن حول موجة الاغتيالات الاخيرة في المحافظة:

 

في البدء تتقدم الأحزاب والتنظيمات السياسية بأصدق التعازي والمواساة لأسرالشهيدين الشيخ فهد قاسم اليونسي، والشيخ ياسين الحوشبي سائلين المولى عز وجل لهما المغفرة والرضوان.

 

وإذ تعبر الأحزاب السياسية في العاصمة عدن،  عن شديد إدانتها واستنكارها للحادث الإجرامي الاليم الذي تعرض له كلا من: الشيخ/ فهد قاسم اليونسي -رحمه الله- الشخصية الإجتماعية وإمام وخطيب مسجد الصحابة فجر يوم أمس، والشيخ ياسين الحوشبي-رحمه الله- إمام وخطيب مسجد الشيخ زائد الأسبوع الماضي، والذي استهدف حياتهما.

 

تؤكد أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق جرائم الإرهاب التي تستهدف العلماء والمفكرين والناشطين السياسيين ودعاة الدولة المدنية الحديثة، في محافظة عدن كما أنها طالت عشرات الكوادر اﻷمنية والعسكرية.

 

وإننا نطالب الحكومة والتحالف العربي بتحمل مسؤوليتهما تجاه المحافظة، كما نطالب اﻷجهزة اﻷمنية بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للقضاء.

 

إن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق العلماء والمفكرين والسياسيين وغيرهم ، إنما تهدف ﻻضعاف المجتمع والدولة وضرب قواه الحية، وجر المجتمع إلى الفتنة والعنف.

 

وفي الوقت ذاته ندعو كل قوى المجتمع السياسية والدينية واﻻجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجريمة والوقوف صفا واحدا لتحقيق العدالة.

 

رحم الله الشيخان فهد قاسم اليونسي والشيخ ياسين والهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

 

صادر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في العاصمة المؤقتة،  عدن.

18/ 10/ 2017م

 

حزب اتحاد الرشاد

الحزب الاشتراكي اليمني

التجمع اليمني للاصلاح

حركة النهضة للتغيير السلمي

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب السلم والتنمية

المؤتمر الشعبي العام،  المؤيد للشرعية

حزب التجمع الوحدوي

حزب العدالة والبناء

جبهة التحرير


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تعليقات القراء
283262
[1] قلنا ونكرر ينبغي إغلاق الحدود كاول خطوه ومن ثم تتبعها الترحيل للغرباء من عدن
الخميس 19 أكتوبر 2017
جنوبي جدا | الوادي
صدق أو لا تصدق حزب الإصلاح يدين اغتيالات الجنوبيين ـ كم كادر جنوبي في صنعاء الشر تم اغتياله من قبل الإصلاح بين عامي ٩٠-٩٤ فقط تلك الفترة هي التي دشنت الاغتيالات في الجنوبيين ومرورا ب٢٧ سنه وما نراه الْيَوْمَ الا استمرار لتلك الاغتيالات



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