امل بلجون الى امريكا بعيدا عن عدن
الخميس 19 أكتوبر 2017 10:53 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قالت مصادر مقربة من الاعلامية العدنية البارزة "امل بلجون" انها وصلت الى الولايات المتحدة الامريكية للإستقرار فيها .
وغادرت بلجون مدينة عدن قبل الحرب الاخيرة واستقرت في العاصمة الاردنية عمان لسنوات قبل ان تغادر الى امريكا مؤخرا.
وبلجون واحدة من ابرز الاعلاميات العدنيات اللائي برزن لعقود في تلفزيون عدن .
وانتظر كثيرون عودة بلجون من الاردن الى عدن الا انها غادرت صوب امريكا للإستقرار هناك بحسب افادة مقربين منها.
ويحن كثيرون لزمن سابق اطلت فيها امل بلجون عبر تلفزيون عدن لسنوات وكانت بمثابة رمز من رموز التلفزيون العدني الشهير الذي لايزال موصدا ابوابه حتى اليوم .
تعليقات القراء
283260
[1] الحل الوحيد
الخميس 19 أكتوبر 2017
بومحمد | بلاد الله
الى متى الهروب من الوطن الجنوب العربي الهروب ليس حلا؟ ؟؟ نار الوطن خير كن جنة الغربة اسألوا المجرب
283260
[2] أمل بلجون هي أمل الجنوب وأمل ملايين الجنوبيين، تعجز اللسان عن حبي وتقديري لأمل الجنوب.
الخميس 19 أكتوبر 2017
حبتووور | الجنوب العربي شبوه
عرفناها شمعه مضيئه بالأمل من شاشة تلفزيون عدن المغتصب من تواهي عدن الشموخ، ستظل أمل وان رحلت عنا بعد ابعاد قسري واهمال متعمد وقح، ستظلي أمل في عيون كل الجنوبيين، كانت تستحق سفريات لأمريكا لترفيه عن النفس لمكانتها ودورها وقيمتها المرموقه لا ان ترحل هروبا ولجوءا من التعسف والاذلال، لازلنا نعتصر الما وقلوبنا يملأها الغبن والحقد والكراهيه وسنموت بهذا الحال لطالما والأوغاد تتار الزيود الذين أطفاءوا شمعة أمل عدن تعيث في الأرض فسادا وبمساعدة قله قليله من حاملي المباخر والمناديل من الجنوبيين..... اغتيالات الشرفاء في عدن رجعت للساحه والإعلاميين وبعض المسؤولين ينادون بااخروج من عدن لحفظ ارواحهم، هزلت ورب الكعبه، طيب معاشيق في أمان والحكومه بقيادة بن غدر تصول وتجول، لماذا هم في أمن وأمان والشرفاء بكل سهوله تقتل والجاني بكل سهوله يهرب، وين التحالف في عدن وين القياده الجنوبيه؟؟؟، بن غدر على طريقة عفاش مئات البلوك هنا وهناك لمشاريع عادها في الهواء والأمن لايعني هذا الصبي العفاشي؟ انهم عاجزون دجالون لعفاش منبطحون.... أمل بلجون وبن غدر شتان شتان بين الأمل والمعول بين شمعة أمل تضي الجنوب وبين خنجر مسموم ومغروس بخاصرة وطنا الحبيب المغدور حتى اللحظه.
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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