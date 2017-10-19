امل بلجون الى امريكا بعيدا عن عدن

قالت مصادر مقربة من الاعلامية العدنية البارزة "امل بلجون" انها وصلت الى الولايات المتحدة الامريكية للإستقرار فيها .

وغادرت بلجون مدينة عدن قبل الحرب الاخيرة واستقرت في العاصمة الاردنية عمان لسنوات قبل ان تغادر الى امريكا مؤخرا.

وبلجون واحدة من ابرز الاعلاميات العدنيات اللائي برزن لعقود في تلفزيون عدن .

وانتظر كثيرون عودة بلجون من الاردن الى عدن الا انها غادرت صوب امريكا للإستقرار هناك بحسب افادة مقربين منها.

ويحن كثيرون لزمن سابق اطلت فيها امل بلجون عبر تلفزيون عدن لسنوات وكانت بمثابة رمز من رموز التلفزيون العدني الشهير الذي لايزال موصدا ابوابه حتى اليوم .

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