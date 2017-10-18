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المحامي باجراد : الافراج عن عدد من أبناء أبين المعتقلين في سجون أمن عدن

المحامي اكرم باجراد
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:14 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:

قال المحامي أكرم باجراد لقد استبشرنا خيرًا بالإفراج وإن كان متأخرًا عن عدد قليل من المعتقلين والمخفيين قسرًا من أبناء أبين في سجون أمن عدن والتحالف بعد ان تجاوزت مدة إعتقالهم السنة وشهرين حيث لم يثبت ضدهم أي تهمة.

وأضاف باجراد قائلاً :" ويبقى العديد من المعتقلين من أبناء أبين يقبعون خلف سراديب وزنازين نجهل أماكنها وتجهل أسرهم وعائلاتهم عن مصيرهم خاصةً ممن تم إخفائهم في سجون سرية خاصة.

وجدد المحامي باجراد مطلبه لأمن عدن والتحالف العربي بالكشف عن مصير المخفين من أبناء أبين و تحديد أماكن إعتقالهم، وطالب كذلك السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء المعتقلين وتفعيل دورها والتحقيق في كل مايتعرض له المعتقلين من انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم ضد الانسانية.

وفي ختام تصريحة أكد المحامي باجراد إننا سنصعد مطالبنا وسنستمر بالمطالبة بتفعيل القانون الذي يحفظ للجميع حقوقه ويعاقب من أثبت عليه أي جرم.


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