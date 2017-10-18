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أخبار وتقارير

تحذيرات من كارثة في صفوف المغتربين اليمنيين عقب سعودة قطاعات تجارية عدة

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 08:57 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

قال مغتربون يمنيون انهم مقبلون على كارثة حقيقية يمكن لها ان تقطع مصدر رزق اكثر من مليون يمني عقب سعودة الحكومة السعودية عدد من الاعمال بينها اعمال اشتهر اليمنيون بالعمل فيها .

وقال المغتربون في احاديث متفرقة لصحيفة "عدن الغد" ان اليمن قادمة على كارثة أسوء من كارثة الحرب حيث أن مايزيد على مليون يمني مغترب يعمل في المملكة سيفقدون وظائفهم ولا يستطيعون تجديد إقامتهم خلال هذه السنة .

 واضافوا موضحين ان وظائف عدة كان يعمل بأغلبها عمالة يمنية تم تأنيثها أو سعودتها وأصبحت أغلب الأماكن والمهن التي كان يعمل بها الغالبية اليمنية ممنوعة عليهم .

 واكدوا انه على الأقل أنه سيكون  مليون يمني بعد عام غير قادر على تجديد إقامته وهذا المليون لدى كل منهم أسرة يصرف عليها في اليمن يعني أن هناك خمسة مليون يمني سيضافون إلى قائمة المجاعة والفقراء .

 وناشدوا الملك سلمان ملك العروبة ملك الحزم والأمل وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله بالنظر إلى هذا الأمر الخطير والذي سيضاعف من الأزمة في اليمن وربما سينهار الريال اليمني وستكون هناك مجاعة وفوضى يصعب السيطرة عليها .

 وقالوا ان الأمن الغذائي في اليمن مهم جدا وكما هو موقف التحالف العربي مع أمن اليمن واسقراره وأمن دول المنطقة جزء لا يتجزأ فإن الأمن الغذائي إذا انهار يستحيل السيطرة مهما كانت القوة العسكرية ولنا في دول أوروبا ودعمها لليونان خير دليل .


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تعليقات القراء
283194
[1] المتضررين 90% منهم دحابشة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
إذا تضرر مليون معنى ذلك سيجوع 8 مليون دحباشي وليس خمسة لان متوسط الاسرة في النسل او الخلفه يصل إلى 8 أفراد لكل اسرة، ك وليس 5 هذا في ابويمن .0



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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