الخميس : صرف معونات غذائية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة بعدن مقدمة من تركيا والصين

قال وكيل محافظة عدن لشئون الجرحى انه تقرر بدء صرف معونات غذائية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة فقط بعدن ابتدأ من يوم الخميس.

واضاف علوي النوبة في تصريح لصحيفة "عدن الغد" بالقول :"بفضل وتوفيق من الله يعلن مكتب الوكيل علوي النوبة لشؤون الشهداء والجرحى عن البدء يوم غدا بتوزيع معونات غذائية للجرحى ذوي الاعاقات الدائمة الذين تم معاينتهم من قبل اللجنة الطبية في مركز توثيق الجرحى ....وحيث سيكون موقع صرف المعونات الغذائية في المنصورة في ساحة الشهداء..بأستثناء جرحى الاعاقة ابناء مديرية البريقة سيكون الصرف في مكتب البريقة لشؤون الجرحى لدى الاستاذة نوال .....وسيتم الصرف بموجب كشف جرحى الاعاقات الدائمة فقط لمحافظة عدن.

وتابع قائلا :" نرجو من كل جريح ذو اعاقة دائمة او الوكيل عنه .احضار بطاقة اثبات هوية الجريح الاصلية..لمطابقتها مع الكشف....ولن يتم الصرف لاي جريح ذو اعاقة لم يحضر وثيقة اثبات الهوية الاصل.

كما اننا نتقدم بالشكر الجزيل للاخوة في اللجنة العليا للاغاثة ممثلة بالشيخ الفاضل جمال بلفقية ..ونشكر الاخ محافظ محافظة عدن الدكتور عبدالعزيز المفلحي ..ونشكر جهود الاستاذ احمد سالمين وكيل اول عدن على تسهيل الصعوبات...

ونتقدم بالشكر والعرفان الى وكالة تيكا التركية والشكر موصول ايضا الى الهلال الاحمر التركي والصين على تقديمهم هذه المعونات..

المزيد في أخبار وتقارير حزب المؤتمر الشعبي العام يهدد رسميا بإنهاء الشراكة مع الحوثيين هدد حزب المؤتمر الشعبي العام رسميا جماعة الحوثي بانهاء الشراكة مع الحوثيين . وجاء ذلك في رسالة وجهها الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا الى قيادات بمشاركة القيادي في الحراك الجنوبي باثوب .. المعهد الاوروبي للسلام والتنمية ينظم ورشة لرجال المال والاعمال الجنوبي اليمن بعمان - الاردن 10 -11-2017م شارك القيادي في الحراك الجنوبي علي باثوب ، كممثل للحراك الجنوبي في ورشة العمل التي ينظمها معهد الاوروبي للسلام والتنمية بشأن نظرة رجال المال والأعمال لجنوب اليمن، بعد استعراض الحوثيين قوات عسكرية.. لمن السيطرة في تعز؟! اثار عرض عسكري ضخم شارك فيه اكثر من 3 الف مجند من جماعة الحوثي يوم الثلاثاء وسط اليمن حالة من الاستغراب والحيرة. واقيم العرض العسكري بمنطقة تابعة من محافظة تعز