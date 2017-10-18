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شيخ سلفي يدعو شيوخ السلفية لمغادرة عدن حفاظا على حياتهم

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:47 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

دعا شيخ سلفي بارز مشائخ وعلماء التيار السلفي لمغادرة مدينة عدن حفاظا على حياتهم وذلك عقب تكرر وقائع اغتيال نفذتها جهات مسلحة مجهولة واستهدفت عدد من المشائخ .

وقال الشيخ عبدالعزيز الدراوردي وهو احد ابرز مشائخ التيار السلفي بعدن ان هناك مخطط مدروس لتصفية قيادات التيار السلفي مجتمعة .

واضاف قائلا :" إلى كل إخواننا المشايخ والعلماء والدعاة، أوصيكم بالخروج من عدن وغيرها إلى أماكن آمنة، تحقنون بها دماءكم، فأنتم رأس المال، وأضر على المشروع الفارسي الصهيو صليبي من كل الأسلحة الفتاكة، لأنكم حملة المنهج الوسطي الذي بعث به أطهر البشرية وخير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، وأنتم الذين تصنعون الحياة الطيبة والجيل المسلم الحق، وهذا ما لا يريده الأعداء، لأنه يقوض مشروعهم التدميري للإسلام والمسلمين، فاخرجوا يرحمكم الله كما خرج نبيكم صلى الله عليه وسلم حين هاجر بدينه من مكة إلى المدينة، وستعودون كما عاد أقوياء وإن طال السفر، فبعد العسر يسرا، وبعد الكرب فرجا، وسيخلق الله من رحم المحنة منحة.


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