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وزير الخارجية يلتقي مسؤول الشؤون الإنسانية للشرق الاوسط في منظمة اطباء بلا حدود

جانب من اللقاء "عدن الغد"
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:09 مساءً
(عدن الغد) سبأنت

 إلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي،اليوم، مسؤول الشؤون الإنسانية للشرق الاوسط في منظمة اطباء بلا حدود انطون بيلر .

 

جرى خلال اللقاء بحث أنشطة منظمة اطباء بلا حدود في اليمن والتي تنتشر في إحدى عشر محافظة يمنية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية للمنظمة لتعزيز تلك الأنشطة .

 

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود وانشطة اطباء بلا حدود في مواجهة الازمة الإنسانية التي يعيشها اليمن نتيجة الانقلاب والتي أثبتت من خلالها المنظمة العمل دون تحيز او خدمة اي أجندات بعيدة عن العمل الانساني..مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل اي اجراءات وإزالة اي معوقات تؤثر على اداء عمل المنظمة في مختلف المحافظات.

 

من جانبه،عبر مسؤل الشئون الانسانية للشرق الاوسط بمنظمة اطباء بلا حدود عن شكره لوزير الخارجية وللحكومة الشرعية على تعاونها في تسهيل عمل المنظمة في اليمن..مشيراً الى ان المنظمة تسعى إلى زيادة أنشطتها في اليمن من خلال استقدام اعداد أكبر من الاطباء الاجانب والعاملين في القطاع الصحي وتوسيع عملياتها لمواجهة التدهور الذي يشهده قطاع الصحة في اليمن . 


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