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أخبار وتقارير

الدولار يطرق ابواب الـ400 ريال ولا تحرك حكومي

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

طرق الدولار الامريكي صباح يوم الاربعاء معدل الـ 400 ريال يمني في حين يتم شراء الريال السعودي ب 105 ريال .

وقال متعاملون في سوق صرف الاوراق المالية بعدن لصحيفة "عدن الغد" يوم الاربعاء ان عدد من محلات الصرافة توقفت عن عمليات بيع العملة الاجنبية واكتفت بشرائها .

ويمثل هذا الاجراء اخطر اجراء من نوعه وقد يسارع بشكل كبير في انهيار العملة المحلية .

واكدت جهات مصرفية عدة ان الانهيار الحاصل في صرف الريال اليمني يأتي في ظل غياب أي تحرك حكومي .


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تعليقات القراء
283157
[1] كان متوقع ومنذ 2003 ان يصل الريال إلى 500 مقابل الدولار الواحد
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
د علي عبد الله | جنيف
لا غرابة ان يصل إلى 400 اليوم فالتوقعات الاقتصادية من مصادر بنكية ودولية منذ 2003،ان مصير الريال إلى 500 فلا غرابة طالما والوضع اليمني بهذا المستوى من الصراع والخراب. لا غرابة طالما والمعانات كثيرة والشعب يدفع الثمن...من كان يتوقع ان يوصل إلى حكم اليمن مجموعة قبائل تخرج من الكهوف وتستولي على دولة ومقدراتها،في ضل وجود اكبر جيش عربي ضل دوره وثقافته الاعداد والتجهيز للاستعراضات العسكرية ونهب الاراضي والممتلكات العامة والخاصة...



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