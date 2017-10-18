الدولار يطرق ابواب الـ400 ريال ولا تحرك حكومي

طرق الدولار الامريكي صباح يوم الاربعاء معدل الـ 400 ريال يمني في حين يتم شراء الريال السعودي ب 105 ريال .

وقال متعاملون في سوق صرف الاوراق المالية بعدن لصحيفة "عدن الغد" يوم الاربعاء ان عدد من محلات الصرافة توقفت عن عمليات بيع العملة الاجنبية واكتفت بشرائها .

ويمثل هذا الاجراء اخطر اجراء من نوعه وقد يسارع بشكل كبير في انهيار العملة المحلية .

واكدت جهات مصرفية عدة ان الانهيار الحاصل في صرف الريال اليمني يأتي في ظل غياب أي تحرك حكومي .

تعليقات القراء



