شيخ قبلي يرد على الاساءة لقبائل الصبيحة بعد اعتذارها لرئيس الوزراء

رد الشيخ القبلي محمد عبدالله الطلبي البوكري احد مشائخ ابناء قبيلة البوكرة الى كل من اساء لمشائخ ووجهاء ابناء الصبيحة المضاربة على خليفة اجتماعهم أمس الثلاثاء في عدن بمنزل قائد مقاومة المضاربة القيادي عبدربة غانم المحولي.

وقال الشيخ الطلبي "اتينا من جميع مناطق المضاربة وتحملنا عناء السفر بسبب حماقتكم واعمالكم التي فعلتوها الاسبوع الماضي والتي اسئتم بها لجميع قبائل المضاربة".

واستغرب الشيخ البوكري من عقول اولئك الاشخاص العقيمة ونظراتهم امام ذلك الاجتماع الذي خرج بالاعتذار والتحكيم لرئيس الوزراء والوفد المرافق حيث شن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة وصفت ممن شارك من المشائج والوجهاء بانهم من اتباع عفاش، معتبرين ان تلك اعمالهم محل افتخار وبطولة من الاشخاص ولم يعتبروا انها تمثل عيبآ وعارآ للقبائل وعادتها وتقاليدها.

وأكد الشيخ البوكري انهم لا يرؤون حماقة اعمالهم التي ارتكبوها بانها تسيء الى قبائل الصبيحة وحفاوة ضيافتنا.

واردف الشيخ البوكري "هل اجتماعنا ذلك ونتائجه التي خرج بها يعبر عن العيب والاساءة، ام يعبر عن شيم وقيم واخلاق القبيلة التي يعتبر من يطرد الضيف عيبا اسود ويعتبر مسخرة امام كل القبائل.

واستغرب الشيخ البوكري من اولئك الاشخاص الذين يعتبروا

وختم الشيخ البوكري تصريحه قائلا: "بدلا من ان يشكرونا ويشيدوا باجتماعنا اولئك الاشخاص المتسببين في تلك الاعمال الخارجة عن القانون والتي تدينها كل الاعراف والعادات والتقاليد القبلية اساؤوا الينا واطلقوا كل كلمات الذم ورمونا بكيلا من تهم العمالة والخيانة.

*من انعم الزغير البوكري

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