نجاة مسئول حكومي بارز من محاولة اغتيال خلال عودته الى عدن
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:47 مساءً
القبيطة ((عدن الغد) خاص:
القبيطة ((عدن الغد) خاص:
قال مسئولون في رئاسة الوزراء اليمنية ان مسئولا بارزا نجا ظهر يوم الاربعاء من محاولة اغتيال .
واطلق مسلحون مجهولون النار على موكب نائب رئيس الوزراء اليمني "عبدالعزيز جباري" اثر عودته من تعز .
وكان موكب جباري يمر بمنطقة تبة الاكبوش بمنطقة المقاطرة بمحافظة لحج حينما تعرض لاطلاق نار.
ولم يبلغ عن سقوط ضحايا جراء واقعة اطلاق النار هذه .
وسار موكب جباري صوب "عدن " .
تعليقات القراء
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[1] ما سبب عودته من تعز الأن بالذات
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
عبدالله | بريطانيا
عودته من تعز محيرة في حين أنصار الله يقيموا أكبر عرض عسكري في تعز بحضور الصمام فهل يعني إنه أحس بالخطر فهرب ثم افتعلوا قصة محاولة الاغتيال؟
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