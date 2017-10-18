بالفيديو : عرض عسكري ضخم للحوثيين بمشاركة قيادات بارزة يثير الحيرة في اليمن

اثار عرض عسكري ضخم شارك فيه اكثر من 3 الف مجند من جماعة الحوثي يوم الثلاثاء وسط اليمن حالة من الاستغراب والحيرة .

واقيم العرض العسكري بمنطقة قريبة من محافظة تعز اليمنية بمشاركة قيادات سياسية بينها رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.

واستعرض في العرض العسكري العشرات من المدرعات والاطقم والاسلحة المتوسطة والخفيفة .

وجاء هذا الاستعراض في ظل غياب أي تحرك لطيران التحالف الذي كان خلال الاشهر الماضية يقول انه وصل لمرحلة استهداف تحرك أي مدرعة تابعة للحوثيين باي منطقة يمنية .

وتساءل مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعية عن سبب عدم استهداف مثل هذه التجمعات الضخمة .

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