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أخبار وتقارير

الخارجية الأمريكية تستأنف إصدار تأشيرات لرعايا سبع دول بينها اليمن

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 02:48 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

أمرت الخارجية الأميركية القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني التشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأميركي وقّع في 25 أيلول/سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأميركية.

وانتقد البيت الأبيض بشدة قرار قاض بمحكمة فدرالية بولاية هاواي تجميد قانون حظر السفر الجديد يوما قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن هذا القرار يقيد بشكل خطير قدرة الرئيس على حماية الشعب الأميركي عبر تنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية لدخول الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به مراسل الحرة.

وأكدت سارة ساندرز أن وزارة العدل ستدافع بقوة عن قانونية قرار الرئيس الأميركي.

علق قاض فدرالي في هاواي الثلاثاء العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف هذا الحكم. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واستهدف قرار الرئيس دونالد ترامب الذي صدر في أيلول/سبتمبر مواطني كل من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والتشاد وكوريا الشمالية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين من فينزويلا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان التعديل الأخير لقرار دونالد ترامب حول حظر السفر استهدف في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وعارضته المحكمة العليا الأميركية.

رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على مكانة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل لما تمثله من اهمية على صعيد الدفاع والحماية للمياه الإقليمية والملاحة الدولية ومكافحة التهريب والقرصنة وغيرها من الاعمال العدائية الخارجه عن القانون .

وحث رئيس الجمهورية خلال استقباله،اليوم،قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله حسين النخعي ،وقائد قوات خفر السواحل العميد الركن خالد علي محمد،على اهمية اعادة بناء وتأهيل المنشآت العسكرية للاضطلاع بمهامها وواجباتها على اكمل وجه لامتلاكها القاعدة البشرية والكوادر المؤهلة.

واكد فخامة الرئيس على اهمية التعاون والتنسيق مع الاشقاء في دول التحالف العربي للمساهمة في اعادة البناء والتأهيل وتعزيز القدرات..موجهاً في هذا الصدد بتذليل كافة الصعوبات لما من شأنه تحسين الأداء لمصلحة الامن والاستقرار المنشود.

وعبر قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ،وقائد قوات خفر السواحل عن سرورهما بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار التفعيل و اعادة التأهيل لهذه القطاعات المهمة.

واستعرضا صورة موجزة عن برامج الإعداد وإعادة التأهيل من حيث المنشآت والبنى التحتية خصوصاً في قيادة البحرية بعدن بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية..متطلعين الى تعزيز ذلك التعاون للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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