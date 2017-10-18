قتلى وجرحى من جنود الجيش الوطني بغارة خاطئة لطيران التحالف بصعدة
عدن (عدن الغد) وكالات:
قُتل 8 جنود من القوات الحكومية اليمنية، الليلة الماضية، جراء غارة جوية "خاطئة" شنتها مقاتلة للتحالف العربي على محافظة صعدة، شمالي اليمن، حسبما أفاد مصدر ميداني، الأربعاء.
وقال المصدر في القوات الحكومية، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن الغارة الجوية استهدفت موقعاً لقوات اللواء الخامس حرس حدود التابع للقوات الحكومية في منطقة "مندبة" بمديرية "باقم"، المحاذية للحدود السعودية.
وأضاف أن "الغارة أدت إلى مقتل 8 جنود وإصابة آخرين.
وأشار إلى أن الغارة "الخاطئة" كانت بالتزامن مع معارك دائرة بين قوات اللواء الخامس بالجيش اليمني من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى.
ومنذ قرابة عام، فتحت القوات الحكومية اليمنية، جبهتي حرب في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، إحداها في مديرية كتاف والأخرى في باقم، والمديريتان حدوديتان مع السعودية، وأحرزت بذلك تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.
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