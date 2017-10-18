وزير التعليم العالي يوجه السفارات والملحقيات الثقافية بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات الربع الثاني 2017 لمعالجة أوضاعهم

وجه ا.د / حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كافة سفارات بلادنا لدى دول الابتعاث بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات المساعدة المالية للربع الثاني 2017 وكذا الرسوم الدراسية وهم مستحقين لها لمعالجة اوضاعهم اسوه بزملائهم الطلاب، خلال اليومين القادمة.

وطمئن باسلامة في تصريح له كافة الطلاب المنزلين من الكشوفات وهم مستحقين لها بان حقوقهم محفوظه ولن يضيع حق اي طالب سدى وانه مع حقوقهم المشروعة لمواصلة مشوارهم العلمي والبحثي.

وشكر باسلامة القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د احمد عبيد بن دغر على رعايتهم وسؤالهم الدائم عن احوال الطلاب المبتعثين في الخارج.

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