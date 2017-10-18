صدمة بعدن عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع

سادت حالة من الصدمة بمدينة عدن يوم الاربعاء عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع .

واغتال مسلحون مجهولون رجل الدين فهد اليونسي وهو خطيب وامام مسجد الصحابة بمديرية المنصورة بعدن خلال توجهه لاداء صلاة الفجر .

واحدثت الواقعة حالة من الرعب في المدينة حيث انها تأتي فقط عقب عدة ايام من مقتل رجل دين اخر هو ياسين العدني بتفجير عبوة ناسفة بسيارته.

ولقي اكثر من 17 من رجال الدين السلفيين مصرعهم خلال عام ونصف برصاص مسلحين مجهولين .

المزيد في أخبار وتقارير أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟ رصدت صحيفة "عدن الغد" أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي خطيب وإمام جامع الصحابة بعدن والذي استشهد برصاص مسلحين مجهولين . وكانت أخر ثلاث تغريدات لليونسي يدعو فيها إلى رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على مكانة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل لما تمثله من اهمية على الإفراج عن كافة قيادات حزب الاصلاح التي اعتقلت قبل ايام بتهمة تجهيز متفجرات أفرجت قوات الأمن في العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء عن كافة قيادات حزب الاصلاح بعد اعتقالهم لعدة ايام بتهمة تجهيز متفجرات . وقالت مصادر محلية في البحث

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