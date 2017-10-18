صدمة بعدن عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:18 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
سادت حالة من الصدمة بمدينة عدن يوم الاربعاء عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع .
واغتال مسلحون مجهولون رجل الدين فهد اليونسي وهو خطيب وامام مسجد الصحابة بمديرية المنصورة بعدن خلال توجهه لاداء صلاة الفجر .
واحدثت الواقعة حالة من الرعب في المدينة حيث انها تأتي فقط عقب عدة ايام من مقتل رجل دين اخر هو ياسين العدني بتفجير عبوة ناسفة بسيارته.
ولقي اكثر من 17 من رجال الدين السلفيين مصرعهم خلال عام ونصف برصاص مسلحين مجهولين .
تعليقات القراء
283103
[1] لاتوجد صدمة ولايحزنون ....القوائم جاهزة وعصابات الشرعية محمية . والكل يعمل ضد الجنوب. فلماذا نستغرب.
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
أبو احلام | عدن الجنوب
هذا هو الحال. ...القوائم جاهزة وسيأتي الدور على أساتذة الجامعة وأصحاب الرأي والمقاومين الحقيقيين. طالما العصابات طلقيقة ومحمية من أعلى المستويات. أين وزارة الداخلية وبن غدر. مزيد من الانبطاح. أهم شيء الجيوب والعيشة.
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