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عاجل : قتيل من الحزام الامني وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بمودية

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

استشهد احد عناصر قوات الحزام الامني بمديرية مودية بمحافظة ابين ظهر يوم الاربعاء اثر انفجار عبوة ناسفة .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من احد اطقم الحزام الامني وهو ما اسفر عن استشهاد الضابط اياد بن سهيل .

وانتشرت قوة من الحزام الامني في محيط موقع التفجير وقامت بنقل مصابين الى مستشفى مودية الحكومي.

وتسبب الانفجار بحالة من الذعر في صفوف الاهالي .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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