عاجل : قتيل من الحزام الامني وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بمودية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
استشهد احد عناصر قوات الحزام الامني بمديرية مودية بمحافظة ابين ظهر يوم الاربعاء اثر انفجار عبوة ناسفة .
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من احد اطقم الحزام الامني وهو ما اسفر عن استشهاد الضابط اياد بن سهيل .
وانتشرت قوة من الحزام الامني في محيط موقع التفجير وقامت بنقل مصابين الى مستشفى مودية الحكومي.
وتسبب الانفجار بحالة من الذعر في صفوف الاهالي .
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