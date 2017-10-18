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أخبار وتقارير

مجهولون يغتالون امام وخطيب جامع الصحابة بالمنصورة

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:09 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:

 اغتال مسلحون مجهولون  فجر اليوم الاربعاء امام وخطيب جامع المنصورة الشيخ فهد محمد قاسم اليونسي  عند خروجه لاداء صلاة الفجر.

وقال مواطنون ان الشيخ فهد تعرض لاطلاق النار حين كان في طريقه لتأدية صلاة الفجر في مسجد الصحابة في بلوك 22 بمديرية المنصورة بمحافظة عدن .
وطالب مواطنون من قوات الامن سرعة التحرك والقبض على الجناة .

والشيخ اليونسي هو عضو الهيئة الإدارية لجمعية الحكمة اليمانية بمحافظة عدن، والأمين العام المساعد لرابطة علماء ودعاة عدن، ويدير مدرسة خاصة تسمى مدرسة البنيان.

وتأتي هذه الحادث بعد أيام من حادثة مماثلة تم خلالها اغتيال الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب جامع زايد بعدن بتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته .

وكان عدة مشائخ وعلماء قتلوا خلال العام الماضي بطرق مماثلة بينهم الشيخ صالح حليس إمام وخطيب جامع الرضا بالمنصورة والشيخ عبدالرحمن الزهري إمام وخطيب جامع الرحمن بالمنصورة .


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مجهولون يغتالون امام وخطيب جامع الصحابة بالمنصورة
 اغتال مسلحون مجهولون  فجر اليوم الاربعاء امام وخطيب جامع المنصورة الشيخ فهد محمد قاسم اليونسي  عند خروجه لاداء صلاة الفجر. وقال مواطنون ان الشيخ فهد تعرض
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تعليقات القراء
283076
[1] رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .نشر هذا النوع من الصور ليس سبقا صحفيا وإنما إنهيار أخلاقي تعاقب عليه القوانين السماويه والأرضيه . هذا مقزز جدا يا عدن الغد .. هذه سخافه لا أخلاقيه يا عدن الغد .. إحترموا مشاعر الناس وخاصة أهل الفقيد وأقاربه .. إحترموا القراء وأطفالهم وطفولة أطفالهم .. إحترموا الفقيد .. إحترموا الأخلاق والإنسانيه .. بهذا أنتم تسقطون مع آخرين ألى أسفل الدرك .. نعلم انه لاتوجد دوله في بلدنا المحتله لا بقانون ولا بدون قانون .. فارتقوا بصحافتكم على الأقل أنتم وكونوا قدوة واجعلوا لها
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .نشر هذا النوع من الصور ليس سبقا صحفيا وإنما إنهيار أخلاقي تعاقب ع | رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .نشر هذا النوع م
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .نشر هذا النوع من الصور ليس سبقا صحفيا وإنما إنهيار أخلاقي تعاقب عليه القوانين السماويه والأرضيه . هذا مقزز جدا يا عدن الغد .. هذه سخافه لا أخلاقيه يا عدن الغد .. إحترموا مشاعر الناس وخاصة أهل الفقيد وأقاربه .. إحترموا القراء وأطفالهم وطفولة أطفالهم .. إحترموا الفقيد .. إحترموا الأخلاق والإنسانيه .. بهذا أنتم تسقطون مع آخرين ألى أسفل الدرك .. نعلم انه لاتوجد دوله في بلدنا المحتله لا بقانون ولا بدون قانون .. فارتقوا بصحافتكم على الأقل أنتم وكونوا قدوة واجعلوا لها قانونا يمنع نشر مثل تلك الصور أحتراما للموتى ولمشاعر الأحياء .

283076
[2] تغيير مدير الامن---واجب
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الصبيحي | طورالباحه
يا عبدالهادي بن منصور يا مركوز كن شجاع مرة وحدة في حياتك وغير مدير الامن كفاية تزهق الانفس كل يوم انا لا اعرف الشهيد وقد اغتيل وهو في الطريق الى بيت الله ولكن لا يرضيني ولا يشرفني رئيس مثل المركوز ولا مثل مدير الامن ----كفاية الى هنا وكفا

283076
[3] لا تعليق
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الصبيحي | طورالباحه
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، 18 تشرين الأول، 2017 م مدير مدرسة البنيان في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ فهد اليونسي بعد خروجه من صلاة الفجر. وذكرت المصادر أن اليونسي اختطف بعد خروجه من صلاة الفجر قبل أن تتم تصفيته. وبحسب المصادر فقد وجدت جثة اليونسي بين بلوك 23و 24 في المديرية شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة اليمن العربى: http://www.alyamanalaraby.com/231941#ixzz4vq6BmyEz

283076
[4] مصيرنا بأيدي ناس جشعة تحب الحكم والمال ولايهمهم أمن المواطن المطحون
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
أيمن | المعلا
أنا والله باسافر صنعاء برود وأمن وأمان مصيرنا بأيدي ناس جشعة تحب الحكم والمال ولايهمهم أمن المواطن المطحون ولهذا الهجرة هي الحل ونرجع لما يقتلو حكامنا الجدد بعضهم البعض.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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