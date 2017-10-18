وزير الثروة السمكية يناقش مع وفد الصليب الأحمر الدولي مجالات دعم القطاع السمكي
عدن ( عدن الغد ) متابعات :
ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، أمس، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي كارلوس باتايس مجالات دعم الصليب للقطاع السمكي والصيادين في اليمن.
وأشاد الوزير كفاين بجهود الصليب الأحمر ودعمه المستمر لليمن، متطلعاً إلى أهمية استمرار دعم القطاع السمكي لما من شأنه تحسين معيشة الصيادين واستدامتها.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر الدولي من المنظمات التي ساهمت في دعم القطاع السمكي في محافظتي عدن ولحج.
من جانبه، ثمّن رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي، تعاون وزارة الثروة السمكية الفاعل مع منظمة الصليب، مؤكداً استمرار دعم المنظمة للقطاع السمكي في عدن كمرحلة أولى وبقية المحافظات في المرحلة الثانية. ولفت إلى أن المنظمة تنفذ حالياً مشاريع في عدن منها دعم نقدي قدم للصيادين في جمعيتي «رامبو» و«فقم»، ودعم خمسين صياداً بمعدات وأجهزة كاشف أسماك وإعادة تأهيل ساحة الحراج في خيصة قعوة ودعم مئة صياد بمئة قارب ودراسة إنشاء ساحة حراج لجمعية «رامبوا»، وإقامة مصنع ثلج في خيصة قعوة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها