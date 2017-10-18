ابن دغر : هادي لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات نزيهة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 07:16 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :
( عدن الغد ) متابعات :
قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر: إن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس منتخب من الشعب، ولن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وعبر صناديق الاقتراع، وذلك للحفاظ على الوطن ومؤسساته، وهدفنا اليوم هو هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة».
ولدى لقائه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مناضلي وقادة المقاومة الوطنية وقادة العرض العسكري، دعا ابن دغر إلى «الالتفاف حول الرئيس هادي ومشروعه الوطني والتمسك بالدولة الاتحادية، التي يقاتل عليها كل أبناء اليمن في الشمال والجنوب»، مشيدا بأدوار المقاومة والجيش الوطني الذين حققوا انتصارات كبيرة في العديد من جبهات القتال على العدو الحوثي وصالح.
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