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مؤتمراً صحفياً في الكويت لاستعراض نتائج دورة تدريب الأطباء اليمنيين للتعامل مع حالات الاصابة بالكوليرا

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:03 صباحاً
الكويت (عدن الغد) خاص:

أقام فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني و شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية اليمنية مؤتمراً صحفياً بدولة الكويت الشقيقة استعرضت فيه نتائج دور تدريب الأطباء اليمنيين للتعامل مع حالات الإصابة بالكوليرا، التي عقدت في دولة  بنغلاديش، واستهدفت "21" متدرباً طبيباً من عشر محافظات يمنية، بتمويل كريم من فريق عطاء المرأة الكويتي الإنساني .

 وفي المؤتمر الذي حضرته عدد من  القنوات والصحف الكويتية أشاد مسؤول البرامج الصحية بشبكة استجابة الدكتور / محمد التميمي بجهود الأشقاء في الكويت لدعمهم السخي لليمنيين في كل المجالات وبالأخص المجال الصحي، مشيراً بأن الدورة أتت لتمكن الأطباء اليمنيين  من إحداث الوسائل للتعامل مع حالات الاصابة بالكوليرا والتي نفذت في أكبر مراكز أبحاث الكوليرا (آي سي دي دي آر بي) في بنغلاديش .

بدورة استعرض الدكتور فتحي حزام أحد الأطباء المتدربين تقريراً حول وضع وباء الكوليرا في اليمن والجهود التي يحتاجها من أجل الحد من انتشاره .

حضر المؤتمر سفير اليمن في  الكويت الدكتور / علي منصور ، والاستاذة / ليلى الغانم رئيسة فريق عطاء المراءة الكويتية الانساني، ومدير الهلال الاحمر الكويتي الأستاذ / عبدالرحمن العون، ومدير اعانة  صندوق المرضى بالكويت والأخوة في جمعية الشيخ عبدالله النوري، وأعضاء فريق عطاء المرأة الكويتية .

وعلى هامش المؤتمر قام وفد شبكة استجابة بزيارة السفارة اليمنية في دولة الكويت قدمت خلالها الشكر لسفير اليمن بالكويت لجهوده التي بذلها لإنجاح الدورة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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