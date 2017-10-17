حسن باعوم بصحة جيدة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:20 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفت مصادر مقربة من الزعيم الجنوبي البارز حسن باعوم صحة انباء نشرت مساء الثلاثاء وزعمت انه توفي.
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان باعوم بصحة جيدة ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن وفاته.
من جانبه اكد مدرم ابو سراج القيادي في الحراك الجنوبي ان هذه الأنباء غير صحيحة.
وقال انه اجرى تواصلا بباعوم وان صحته جيدة.
تعليقات القراء
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[1] مجرم
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
العدني | عدن
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
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[2] الزعيم باعوم ذهب وجاء الرئيس عيدروس..
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
الزعيم العظيم باعوم أو كما كانوا يقولوا بأنه مانديلا الجنوب ..ساحات العروض كانت مخصصة لصوره..وكان يحمل على أكتاف المواطنيين..اليوم بدل الزعيم جاء الرئيس ..وسوف يأخذ له وقت وبعدها سوف يلبس الكوفية الخفية..وسوف يبدأ الاعتكاف في اي دولة..وإنشاالله تكون أبوظبي..
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[3] اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني. اللهم زيد جماعة الفانوس تهورا وتكبرا وتجبرا واجعلهم لا يتوقفون عن استفزاز الحكومة الشرعية. نذر علي صيام 30 يوم اذا قرحت العصا بين الزمرة والأطعمة قبل نهاية هذا العام وروت دمائهم النجسة ارض عدن الطاهرة. يارب لنا فترة نعيش في نكد وما شعرنا باي فرح من يوم 13 يناير 1986 . اللهم فرحنا باقتتالهم. احبتي ابناء عدن كرروا دعاء المظلوم العدني عند القيام وعند الذهاب الى المنام. وهذه صيغة الدعاء: {{ اللهم اضرب اليافعي بالضالعي واضرب الضالعي بالابيني. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج عدن وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ولحج العبدلية منهم سالمين. اللهم بحق جاه سيدنا محمد المصطفى استجب لدعاء هذا العدني فإنه مظلوم وحتى من الذكر محروم وان ذكروه قالوا من عرب 48 كما هو عنهم معلوم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا رافع السماء بدون عمد نراها، لا ترحمهم ابدا ونقصهم عددا بل لا تبقي منهم احدا. يا عالم الغيب والشهادة زلزل هؤلاء القردة الذين للسلطة عبدة ومزقهم شر ممزق ولا تجعل لهم مخرج لا من تاقة ولا ولجة ولا من باب ولا من سدة. اللهم سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم وكلما قالوا كفى زدهم ثم زدهم ثم زدهم. يا خالق النور والظلام يا جاعل ديننا الاسلام مزق لحومهم وحطم العظام واجعلهم بعد ذلك ركام فوق ركام حتى يعرفوا معنى الموت الزوآم. اسالك بالعصر وباسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به استجبت وبكل اسم هو لك احتفظت به في علم الغيب عندك او انزلته على عبد من عبادك أن لا يعرف لاي منهم قبر وانثرهم نثر في الجو ولا تسمح لذرات أجسامهم أن تسقط حتى في البحر. يا مجيب دعاء المظلومين اجب دعوتي وبرد مهجتي واكشف كربتي وارني فيهم عجائب قدرتك في الحاضر منهم والغائب الا من تاب عن قريب وطلب العفو والصفح من عدن واهلها وتقرب اليك بالصلوات والصدقات من اجلها وقال اللهم اجعلني من اهلها. آمين ثم آمين ثم آمين يا عادل يا ذو الجلال والاكرام يا منتقم يا جبار يا ارحم الراحمين}} اقرأ المزيد من عدن الغد | منع رفع صورة الرئيس هادي اعلى مقر شرطة بعدن واحراقها واطلاق نار http://adenghd.net/news/282779/#ixzz4vnvivhwY
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