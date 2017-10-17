اجتماع برئاسة اللواء لخشع يستعرض التحضيرات لافتتاح مقر وزارة الداخلية في عدن

ترأس نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، اجتماعاً بوكلاء وزارة الداخلية ومدراء عموم الإدارات، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي الاجتماع، استعرض نائب الوزير اللواء لخشع، التحضيرات والتجهيزات الجارية لتدشين العمل في مقر الوزارة الجديد بعدن ومستشفى الشرطة وقاعة الاجتماعات ومراكز الشرطة واستكمال كافة الأعمال لافتتاح هذه المقرات .. مؤكداً أهميتها الكبيرة في مباشرة قيادة الوزارة لمهامها وتقديم الخدمات لمنتسبي الوزارة، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع التطورات التي تشهدها مؤسسات الدولة المختلفة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والاستفادة من الدعم المقدم من دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة بناء أجهزة الدولة المغتصبة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وشدد نائب الوزير اللواء لخشع، على ضرورة التقيد بالانضباط في الدوام بالزي الرسمي وعمل تحضيرات يومية للضباط والأفراد وإبلاغ العمليات من قِبل الوكيل ومدراء العموم وكذلك إلزام جميع الموظفين بالنظافة في مقرات العمل وإظهارها بمظاهر تتناسب مع طبيعة العمل الأمني.

وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير الداخلية، على العمل بروح الفريق الواحد وتحمّل المسؤولية الجماعية لتعزيز دور وزارة الداخلية وإحداث نقله نوعية في العمل بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

حضر الاجتماع كل من وكيلي وزارة الداخلية، لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، ولقطاع خدمات الشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، والوكلاء المساعدين لقطاع الأمن اللواء أحمد علي مسعود، ولقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء عبدالناصر صبيره، ومدير مصلحة السجون اللواء صالح عبدالحبيب، ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد أحمد العبد ناصر، وقائد قوات الأمن الخاصة في عدن العميد ناصر سريع العنبوري، والعقيد د.عبدالله الدحيمي مدير عام الخدمات الطبية، ومدير مكتب نائب وزير الداخلية المقدم نايف أحمد الشاجري.

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