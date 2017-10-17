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المعمري : هناك مخطط لإرهاق جميع الأطراف في تعز لتسهل إدارتها

المعمري متحدثا في الفعالية التي اقامها مركز صنعاء مؤخرا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 04:33 مساءً
بيروت ((عدن الغد) خاص:

قال محافظ تعز علي المعمري أن سبب تعثر معركة تعز هو غياب الإمكانيات للسلطات المحلية وعدم دعم قوات الجيش الوطني حيث ما يمنحه التحالف يكفي للصمود فقط وليس للتقدم.واضاف ان الحوثيين وصالح استقدمو أفضل ما لديهم من اسلحة ومقاتلين الى تعز بينما اغلب مقاتلين المقاومة هم أطباء ومهندسين و حرفيين لم يتدربوا على القتال.وقال المعمري أن تعز تخوض معركة بينما لا تملك سوى عشر دبابات.

 

واضاف ان السبب الاخر لتعثر معركة تعز هو اعتقاد دولة الامارات العربية المتحدة ان حزب الاصلاح سيتقوى في تعز إن حسمت المعركة. وقال ان الهدف هو ارهاق جميع الأطراف في تعز لتسهل إدارتها.

 

وقال المعمري في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية ببيروت نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و معهد عصام فارس أنه لم يتمكن من دخول ميناء المخا التابع للمحافظة منذ تحريره وحتى الآن. وقال انه في زيارته الى المخاء قبل ٨ أشهر لم يسمح له بدخول الميناء من قبل الإماراتيين.

 

وقال المحافظ إن من شأن إدارة السلطات المحلية للميناء بعد تأهيله وتشغيله أن يوفر مشكلة السيولة التي تعيشها المحافظة والمتمثلة بانقطاع المرتبات عن موظفي قطاع الدولة على السيطرة على منطقة الحوبان التي يتواجد فيها العدد الأكبر من المصانع وتوفر ضرائب بحدود ٢٥ مليار ريال يمني سنوياً.

 

كما شن المعمري هجوما لاذعا على قيادة البنك المركزي قائلاً إنها رفضت أوامر متكررة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  بتسليم رواتب موظفي تعز.



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تعليقات القراء
282973
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
هذا لا يختلف عن حمود المخلافي لاطش أو سارق الثلاثمئة مليون دولار والمتنعِّم بها في تركيا بعد أن إفتتح له منها مطعم ، كلهم لطَّاشين ومطلوب من الإمارات والسعودية تأديبه ، أما حكومة اللا شرعية فهو جزء منها .

282973
[2] لانامت اعين الجبناء
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
تعز تنزف من اجل أناس انذال باعوها وبعدها شمتوا بها وحصلوا على لقب اوسخ واقذر بشر.. فصبرا اهل تعز موعدكم النصر مهما تكالب عليكي الكلاب..



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