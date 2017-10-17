القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 03:31 مساءً
يافع (عدن الغد)خاص:
يافع (عدن الغد)خاص:
تعرض سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة) في خط مديرية يهر يافع.
وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
يذكر أن سعد هو شقيق المصور الصحفي البارز نبيل القعيطي الذي حاز على جائزة روري بيك العالمية أواخر العام الماضي..
وسعد انخرط في صفوف المقاومة الجنوبية أثناء الحرب في عدن وتعرض لطلقات نارية اخترقت جسده في خط عدن تعز وبعد الحرب عاد لممارسة عمله الخاص كغيره من المقاتلين الذين لم يمنوا على أحد ويعمل حاليا سائق باص أجرة.
* من فواز الحنشي
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