اللواء بن بريك يؤكد اهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي بالشراكة مع المنظمات الدولية

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم بمقر المجلس بالعاصمة عدن وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة السيد كارلوس بتايس.

وفي اللقاء الذي حضره عضوا هيئة رئاسة المجلس أحمد حامد لملس وعبدالله سالم السقطري رحب اللواء بن بريك باسم رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بوفد اللجنة الصليب الأحمر وزيارته لعاصمة الجنوب عدن. مشيدا بإسهامات المنظمة الدولية وأدوارها الفاعلة في تقديم كافة أوجه المساعدة والخدمات الإنسانية في عموم مناطق النزاعات والحروب، مبدياً استعداد المجلس لتقديم أوجه الدعم و توفير الحماية والأمن لعمل اللجنة في أنحاء ومناطق الجنوب.

وفي اللقاء أكد بن بريك سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لتوطيد العلاقة والشراكة مع المنظمات الدولية والإنسانية المختلفة في ظل توجهات المجلس بتأسيس قواعد الدولة المدنية الحديثة وتطوير مجالات العمل الإنساني والخدمي خلال الفترة القادمة والتي ستشهد فيه مناطق الجنوب عدة فعاليات وأنشطة ضمن برنامج المجلس الانتقالي عقب تدشين العمل في المحافظات والمديريات .

ودعا اللواء أحمد بن بريك عبراللجنة الدولية للصليب الأحمر الحوثيين وصالح لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل وأحمد عمر العبادي المرقشي رجب كإثبات حسن نوايا وإجراءات عملية صادقة تهميداً للدخول إلى حوار جاد من أجل التفاوض والمباحثات القادمة بين المجلس الانتقالي وبينهم .

كما استعرض اللواء بن بريك دور المجلس وقوات النخبة والحزام الأمني في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة ومجابهة شراذم عناصر القاعدة وداعش في عدن وحضرموت وشبوة وكل مناطق الجنوب باعتباره شريك فاعل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ويسعى إلى تطوير تلك الشراكة، والوقوف جنبا الى جنب مع رئيس الشرعية المشير عبدربه منصور هادي للتصدي لكافة أوجه الإرهاب ومحاربته .

من جانبهما دعا عضوا المجلس الانتقالي لملس والسقطري إلى ضرورة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية في محافظات الجنوب لما من شأنه رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر حمل السلاح وكيفية الحد من هذه الظاهرة التي باتت ناقوسا خطرا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

بدوره قدم مدير اللجنة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة عدن السيد كارلوس شرحا مفصلا عن أنشطة وبرامج اللجنة خلال الفترة القادمة في محافظات الجنوب وسبل تقديم المساعدات الإنسانية والتوصل للحلول السلمية لمناطق النزاع والتحرك المباشر بين كافة الأطراف المتحاورة والعمل الميداني ضمن إطار رؤية المجلس الانتقالي لمحافظات الجنوب .

مثمنا جهود أعضاء المجلس الانتقالي وعلى رأسهم اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير أوجه الحماية والأمن لتسهيل مهام عمل المنظمة خلال الفترة القادمة في محافظات الجنوب والتي ستشهد خلال الفترة القادمة عدة أنشطة إنسانية في أطار برنامج المجلس الانتقالي في الجنوب .

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